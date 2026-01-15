Sjuksköterska sökes till HSV/säbo start omgående
2026-01-15
Erfarna sjuksköterskor sökes till spännande uppdrag inom kommunal vård!
VårdIX växer och behöver dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet. Vi erbjuder varierande uppdrag på äldreboenden, i hemsjukvården och på korttidsenheter.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Läkemedelshantering och medicinska bedömningar
Dokumentation och kvalitetssäkring
Samordning med vårdteamet
Handledning av omvårdnadspersonal
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Är flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Erfarenhet från kommunal vård är meriterande.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön med OB-tillägg enligt kollektivavtal
Flexibla uppdrag där du påverkar omfattning och perioder
Ersättning för rese- och boendekostnader
Pension, försäkring och kompetensutveckling
Personlig kontaktperson och tydliga villkor
Ansök via VårdIX hemsida eller kontakta Sam på 070 999 14 41 för mer information.
Bli en del av VårdIX-teamet och gör skillnad i din kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9687091