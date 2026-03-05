Sjuksköterska sökes till hemsjukvården vikariat
2026-03-05
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska tycker du om att arbeta med avancerad hemsjukvård både självständigt och i team med patienten i centrum. I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal.
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska tycker du om att arbeta med avancerad hemsjukvård både självständigt och i team med patienten i centrum. I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal.
Du samverkar internt och externt med fokus på patientens bästa. För oss är det självklart med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. Vidare ser vi att du har lätt att ta initiativ och månar om kvalitet och patientsäkerhet.
Organisatoriskt tillhör du kommunens HSL-organisation och har ett nära samarbete och gott stöd från erfarna kollegor med hög kompetens.
Arbetstiden är förlagd dagtid, helgtjänstgöring ingår var 6:e helg.Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i din yrkesroll och har en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är lösningsfokuserad och kan självständigt planera samt organisera ditt arbete.
Att handleda andra och sprida kunskap är en naturlig del av ditt arbete. Du har en förmåga att se helheten och bidrar gärna med tankar och idéer som utvecklar såväl verksamheten som dig i din yrkesroll.
Har god förmåga att dokumentera enligt HSL och använda digitala verktyg.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete, dina kvalifikationer är värdefulla för oss men viktigast är att hitta rätt person i denna rekrytering och vi lägger därför störst vikt vid personlig lämplighet.
Ängelholms kommun erbjuder dig en individuellt anpassad introduktion med erfarna kollegor.
Urval och intervjuer sker löpande så vi ser fram emot din ansökan.
Tillträde efter överenskommelse.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
