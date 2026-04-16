Sjuksköterska sökes till Hematologimottagningen, Varberg
Är du intresserad av att arbeta på vår hematologimottagning men också bibehålla din kompetens inom akutsjukvård? Då kanske denna tjänst passar dig!Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Hematologimottagningens uppdrag är att utreda, diagnostisera, behandla eller avfärda misstanke om hematologisk sjukdom. Som sjuksköterska på vår mottagning har du uppdrag att arbeta som kontaktsjuksköterska. Arbetsuppgifterna består av sedvanligt mottagningsarbete och huvudfokus är den sjuksköterskeledda behandlingsmottagningen. De vanligaste behandlingarna består av cytostatika- och antikroppar. Vi har ett tätt samarbete med vårdavdelningen och finns tillgängliga för våra patienter även när de befinner sig i slutenvården. Detta möjliggör att du som sjuksköterska inte tappar din erfarenhet av slutenvård och saknar du tidigare erfarenhet av slutenvård får du nu en möjlighet att fördjupa din kunskap kring akutsjukvård.
Avdelning 5A har som uppdrag att behandla patienter med hematologiska-, lungmedicinska- eller endokrina tillstånd som kräver slutenvård. Varje sjuksköterska har tillsammans med två undersköterskor ansvar för sju patienter. Upptill det finns det stödfunktioner i form av samordnare, resurssjuksköterska och receptarie som är tillsatta för att du som sjuksköterska skall kunna fokusera på patienterna.
Vi är en välfungerande enhet som är välbemannad både på läkar-, undersköterske- och sjuksköterskesidan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av hematologisk eller onkologisk vård är det meriterande.
Vi söker dig som är nytänkande och gillar förbättringsarbete. Du behöver vara en person som efter en längre inskolning kan arbeta självständigt och det är ett krav att du tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Arbetstider
På Hallands sjukhus arbetar vi gemensamt med att bemanna den verksamhet som är nödvändig dygnet runt. Det innebär att en del av arbetstiden kan förläggas på kvällar och helger.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Vbg (visa karta
)
432 81 VARBERG Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Anette Nilsson, Vårdförbundet 0340-580268 Jobbnummer
9859259