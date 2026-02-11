Sjuksköterska sökes till heldygnsvårdsavdelning i Södertälje
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-02-11
Psykiatricentrum Södertälje är en liten klinik med korta beslutsvägar, där du får möjlighet att vara med och påverka! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter, engagerade kollegor och närvarande ledarskap.
Vi anser att varje medarbetare ska få utvecklas och har en generös inställning till kompetensutveckling. Vi värdesätter även ett hållbart arbetsliv och erbjuder bland annat ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvårdstimme.
Vi söker nu en ny kollega till avdelning 34! Välkommen till vårt härliga team, som består av medarbetare i olika åldrar och med olika yrkeserfarenheter och kulturell bakgrund.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med medarbetare från olika yrkeskategorier för att möta varje patients unika behov. Du har också en viktig ledningsfunktion där du säkerställer att patientens vård kontinuerligt drivs framåt. Som arbetsledare och förebild på avdelningen har du eget patientansvar. Dina arbetsuppgifter inkluderar även att ge stöd till anhöriga, ta prover, dela ut medicin samt dokumentera i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett intresse för psykiatrisk heldygnsvård. Tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande. Goda kunskaper i svenska, motsvarande minst C1-nivå, är ett krav.
Arbetet på avdelningen är omväxlande och händelserikt, vilket innebär att du behöver ha förmågan att hantera olika situationer med ett öppet och lösningsorienterat sinne. Du trivs med att samarbeta i team där olika yrkeskategorier möts och delar gärna med dig av din erfarenhet och kunskap. Samtidigt sätter du alltid patientens behov i centrum. Din förmåga att se möjligheter och agera med omtanke i varje unik situation är av stor betydelse för oss. Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet och personliga lämplighet.Om företaget
Vår heldygnsvård består av två avdelningar, avdelning 34 och 36, med 16 vårdplatser vardera. Vi vårdar patienter enligt HSL och LPT. På avdelning 34 finns även en separat verksamhet med två tillnyktringsplatser där vi vårdar patienter inkomna enligt LOB. På avdelningarna arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och läkare. Vi tar emot patienter från alla diagnosgrupper, vilket gör arbetet varierande och mycket intressant.
Psykiatricentrum Södertälje är en specialistpsykiatrisk klinik inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kliniken har 3 öppenvårdsenheter och två heldygnsvårdsavdelningar. Med våra 200 medarbetare är vi en liten klinik där du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid/deltid.
Arbetstider: Varierade tider med dag, kväll och lätthelg. Enligt schema.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
