Sjuksköterska sökes till Hallonbergens vårdcentral
2026-04-29
Vill du arbeta både på mottagning och i hemsjukvård?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta nära patienterna - både på mottagning och i hemsjukvård. Du får en omväxlande tjänst där du möter patienter i alla åldrar och bidrar till trygg och tillgänglig vård.
Vi erbjuder
Hallonbergens vårdcentral är en växande vårdcentral med cirka 7 200 listade patienter. Vi är en varm och driven arbetsgrupp, och du blir en del av ett team med sjuksköterskor, läkare, psykolog och rehabkoordinator. Vårdcentralen ligger i nyrenoverade lokaler nära både tunnelbana och buss.
Vi tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde, vilket innebär att du omfattas av samma anställningstrygghet och förmåner som andra medarbetare inom organisationen. Du kan läsa mer om oss på Hallonbergens vårdcentral (regionstockholm.se)
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med vanligt förekommande arbetsuppgifter för mottagningssjuksköterska:
egen mottagning
telefonrådgivning och bedömning
triagering och uppföljning
I hemsjukvården gör du planerade och oplanerade hembesök, sköter omvårdnad och uppföljning i hemmet och samverkar med anhöriga och andra vård- och omsorgsaktörer. Arbetet kräver bred kompetens och förmåga att arbeta självständigt.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet som sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av primärvård och/eller hemsjukvård samt arbete med patienter med flera kroniska sjukdomar. Du behöver ha god datorvana.Dina personliga egenskaper
Du trivs med varierande arbetsuppgifter och är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Du har god samarbetsförmåga, tar initiativ och tycker om att arbeta i team. Du är intresserad av primärvårdens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Vikariat till sista april 2027. Heltid 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hallonbergens vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Janis Sundin, Verksamhetschef janis.sundin-straupenieks@regionstockholm.se 0812337459 Jobbnummer
9882466