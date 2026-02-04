Sjuksköterska sökes till Granparkens äldreboende
2026-02-04
Granparkens Äldreboende söker nu en sjuksköterska för tillsvidareanställning. Är du sjuksköterska och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg?
En sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg är en värdefull nyckelperson och vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möta människor i olika situationer.
Som sjuksköterska på Granparken ansvarar du för och leder omvårdnadsarbetet. Detta innebär att självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med den boende och dennes närstående ansvara för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. En viktig uppgift är också att handleda, stödja och utbilda övrig omvårdnadspersonal och vara ett gott föredöme för dina kollegor.
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Rabatter och erbjudande på våra hotell och stuganläggningar samt rabatt på Norwegianflyg
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Kollektivavtal via arbetsgivarorganisationen Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till patientsäkerhet och trygghet för våra boende. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorg
Du behöver ha god kunskap om hälso- och sjukvårdens regelverk
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har kunskap att dokumentera utifrån ICF och KVÅ
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna
Körkort krävs i en del anställningar
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 80% eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Biträdande Verksamhetschef: Emma Hellström
Telefonnummer: 0176- 226967
E-postadress: Emma.Hellstrom@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
