Sjuksköterska sökes till Enheten för Hjärnstimulering, Psykiatri Nordväst!
Hos oss arbetar Du dagtid, måndag till fredag och kombinerar Dina kunskaper inom somatisk vård och psykiatri.
Är du legitimerad sjuksköterska med intresse för vuxenpsykiatri och vill kombinera dessa med dina somatiska kunskaper? Söker du efter nya utmaningar och har intresse av modern och spännande vård? Då kan du vara en ny kollega till vårt stabila gäng på Enheten för Hjärnstimulering!
Enheten för hjärnstimulering tillhör Psykiatri Nordväst (PNV) och är en mottagningsverksamhet belägen på Danderyds sjukhus som ligger strax norr om Stockholm. Vi utför medicinska behandlingar i form av ECT, r-TMS och esketaminbehandling (Spravato) för patienter i både öppenvård och heldygnsvård, samt deltar i olika utvecklings- och forskningsprojekt. Vi erbjuder information- och utbildningsinsatser till personal och studenter på kliniken samt tillhandahåller medicinsk service på sjuksköterskenivå såsom PVK-insättning och provtagning av svårstuckna patienter.
Vår arbetsgrupp består av fem sjuksköterskor, en enhetschef och en medicinskt ansvarig överläkare.
Nu söker vi en sjuksköterska som vill bli en del av vårt team och likväl som vi, lägger stor vikt vid god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. Arbetet innebär att du kommer arbeta i en forsknings- och utvecklingsintensiv verksamhet där det används nya behandlingstekniker inom området, varför utbildning och kontinuerlig fortbildning sker regelbundet.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete såsom kontakt med vårdgrannar, journalföring och bokning av patienter. Du sätter även pvk, administrerar läkemedel och övervakar patientens uppvaknande efter narkos. Hos oss är det sjuksköterskorna som utför behandlingarna, varför även du kommer att få utbildning i de olika behandlingsformerna med tillhörande bedömningsinstrument för att på sikt kunna arbeta på ett självständigt sätt. Detta görs i nära samarbete med medicinskt ansvarig läkare.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% (40 tim/v) med tjänstgöring dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Leg sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad är meriterande, men inte ett krav.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ska du ha ett uppriktigt intresse av psykiatrisk omvårdnad, samt hjärnstimulering och kan se dig själv i rollen som specialist inom området. Du behöver trivas med att arbeta självständigt och har kunskap i både psykiatrisk och somatisk omvårdnad, samt drivs av utveckling.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan och vi ser fram emot att lära känna dig!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
