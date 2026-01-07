Sjuksköterska sökes till Endoskopimottagningen, Varberg
2026-01-07
Om arbetet
Vi söker nu en till sjuksköterska med placering på Endoskopienheten där vi utför både koloskopier, gastroskopier samt ERCP.
Du förbereder och informerar patienter inför undersökning samt assisterar läkare eller skopist vid undersökning. Du har även ansvar för att ge medicin efter ordination av läkare och ansvara för eventuell provtagning. I arbetsuppgifterna ingår att rengöra endoskopirummet och den endoskopiska utrustningen enligt gällande hygienföreskrift.
Du kommer att arbeta i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska och koordinator med fokus på patientens perspektiv och säkerhet. Vi som jobbar alternerar mellan att assistera och omvårdnad av patienten för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Tjänstgöring på avdelning 2BC kan komma att ingå.
Om arbetsplatsen
Kirurgikliniken på Hallands sjukhus innefattas av specialiteter som bröstkirurgi, mag-tarmkirurgi, kärlkirurgi och endokrin kirurgi. Kirurgimottagningen på Hallands sjukhus Varberg representeras av alla specialiteterna samt endoskopimottagning och kirurgisk behandling. I Varberg finns Kirurgiska vårdavdelningar inriktade på elektiv kirurgi, palliation samt akut kirurgi, en kirurgisk behandlingsavdelning samt ett palliativt konsultteam.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med minst ett par års erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Erfarenhet av arbete på endoskopienhet är meriterande.
Som person är du självgående och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Samarbetsförmåga, engagemang och flexibilitet ser vi som självklara egenskaper hos dig. Du har ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt och bemötande och du bidrar också till att skapa ett gott arbetsklimat. Du har även ett stort intresse för utvecklings- och förbättringsarbete. Vi söker dig som vill arbeta målinriktat och bedriva ett aktivt arbete för en modern sjukvård.
Vi arbetar i team och strävar mot ett mer patientnära arbetssätt på kliniken. Vi värderar arbetsmiljön högt och arbetar aktivt med frågan både på avdelnings- och kliniknivå. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Verksamheter på Hallands sjukhus

Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
