Sjuksköterska sökes till dialysen på Karolinska Universitetssjukhuset
2025-08-28
Är du sjuksköterska och vill arbeta med medicinsk teknik och patienter i nära samarbete? Vill du även utveckla din spetskompetens inom högspecialiserad öppenvård, arbeta självständigt mot behandlingsmål och ha tid för dokumentation? Då kan rollen som sjuksköterska hos oss på dialysen i Huddinge vara helt rätt för dig! Här jobbar du tillsammans med ett prestigelöst och vänligt team som just nu behöver utöka sin styrka med nya sjuksköterskekollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
minst sex veckors strukturerad inskolning tillsammans med en utbildningssköterska och en handledare. Allt för att du skall få bästa möjliga start hos oss
under första året erbjudas en veckas introduktionskurs i njurmedicinsk omvårdnad och inom två år erbjudas en fördjupningskurs på fyra dagar. Dessutom har vi flertalet lokala och klinikgemensamma föreläsningar per termin
möjlighet till betalda högskolestudier (Njurmedicin 15 högskolepoäng) och vi uppmuntrar till utbildning på magisternivå
fast "termins-schema" med möjlighet till individanpassning vid terminsstart. Helgarbete är förlagt till 4 helger på 12 veckor
Vi är ett glatt team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare med en unik spetskompetens. Vi är prestigelösa och har ett väl fungerande samarbete.
Om tjänsten
Inom dialysen i Huddinge vårdar vi patienter med kronisk njursvikt som behöver dialys tre gånger per vecka. Då dialys är en livsuppehållande behandling är våra patienter återkommande, vilket skapar långvariga relationer och stora möjligheter till personcentrerad vård.
Du erbjuds arbete i en stimulerande arbetsmiljö, med en kombination av medicinsk teknik och nära patientkontakt. Arbetet bygger därför på lika delar relationskapande omvårdnad som medicinteknisk avvägning i patientens dialysbehandling, där du som sjuksköterska har en viktig roll i att skapa lugn och trygghet hos patienten. Hos oss är inga patienter inneliggande och därför får du alltid ett tydligt avslut på din dag. Under dagen finns det avsatt tid både för vårdarbete och för planering och journalföring.
Du kommer att arbeta nära både läkare, undersköterskor och andra sjuksköterskor där ni alla bidrar till att patienten får den bästa vården. Arbetet inkluderar även en stor del självständigt arbete då du är den som planerar och utför dialysbehandlingen. På sikt finns det också möjlighet att utföra akuta dialyser externt på sjukhuset samt få spetskompetens inom barndialys.
Arbetstempot på dialysmottagningen präglas av en balans mellan den avancerade vården med extra fokus vid behandlingsstarter och avslut, och de sociala mötena med patienter som gör arbetsdagen stimulerande. Däremellan finns tid för dokumentation, patientplanering och övervakning av behandlingarna, samt för att umgås och utbyta erfarenheter med kollegor.
Förmånliga arbetstider:
Våra arbetstider är förlagda till förmiddag eller eftermiddag. Som längst arbetar du till kl. 20.00 på vardagar och söndagar, medan lördagspassen avslutas redan kl. 14.00. På tisdagar och torsdagar ägnas eftermiddagarna åt möten, eget arbete och utbildning. Inför vår- och höstschemat har du dessutom möjlighet att individanpassa ditt schema.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för att arbeta nära och långsiktigt med patienten och vill ha ett arbete där du verkligen gör skillnad
är intresserad av både medicinteknisk apparatur och omvårdnad
trivs bra med att arbeta tillsammans med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och bidrar till att få till bra lösningar för alla parter
planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. För dig är det viktigt att sätta upp och hålla tidsramar
tar initiativ, sätter i gång aktiveter och uppnår resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom akutsjukvård och/eller erfarenhet av njurmedicin
Genomförd utbildning inom njurmedicin.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan dag!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/ Ersättning
