Sjuksköterska sökes till BUP-mottagningen i Halmstad
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Bup-mottagningen i Halmstad söker nu en legitimerad sjuksköterska med intresse för att arbeta med barn och ungdomar och som är nyfiken på eller har erfarenhet av barnpsykiatri. I sjukskötersketeamet arbetar 6 sjuksköterskor och vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
På BUP-mottagningen i Halmstad arbetar du som sjuksköterska huvudsakligen med läkemedelsuppföljning, information och rådgivning, både via 1177, telefon och genom besök. Arbetet är omväxlande och grundar sig i psykiatrisk omvårdnad. Du arbetar dels självständigt, men ingår i ett sjukskötersketeam där alla värnar om att stötta varandra i arbetet på Bup. Hos oss har du också ett nära samarbete med våra läkare och övrig personal. Vi har regelbundna teamkonferenser där det finns möjlighet att diskutera ärenden och därigenom få tillgång till övriga yrkeskategoriers kompetens. För oss är det viktigt att man känner sig trygg i sitt arbete och vi arbetar kontinuerligt med vårt introduktionsprogram där du har egen mentor som stöd i ditt arbete. Så småningom förväntas du planera för telefon- och läkemedelsuppföljningar på egen hand, men när detta görs sker i samråd med din mentor och avdelningschef.
Andra arbetsuppgifter som kan ingå i tjänsten är till exempel att leda föräldrautbildningar eller annan utbildning för våra patienter och deras anhöriga efter verksamhetens behov. Samverkan med skola, socialtjänst och andra myndigheter är också en viktig del av arbetet. Att aktivt delta i mottagningens kontinuerliga utvecklingsarbete ser vi som en självklar del för alla medarbetare.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 850 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner. Psykiatrin leds av en förvaltningschef, verksamhetschefer samt avdelningschefer.
Arbetsplatsen är belägen på sjukhusområdet i Halmstad. På Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen arbetar cirka 50 personer. Vi är uppdelade i två mottagningar med identiska uppdrag, egen avdelningschef för respektive mottagning och vi utökar kontinuerligt verksamheten. Mottagningen är Hbtqi-diplomerad.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, undersköterskor, specialpedagog, arbetsterapeut och medicinska sekreterare i team. Vi erbjuder specialistpsykiatrisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling genom samtal och/eller läkemedel för barn i åldrarna 0-17 år. Vårt mål är alltid att ha ett nära och välfungerande samarbete med skola, socialtjänst och andra vårdenheter för att kunna tillgodose barn och ungdomars behov av ett fungerande nätverk för att på så sätt skapa en helhet.
Som anställd hos oss har du tillgång till bred psykiatrisk kompetens hos våra olika professioner. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. Vi arbetar mycket och gärna med personlig vidareutveckling och kompetenshöjning för dig som anställd så att vi tillsammans kan möta barn och ungdomars olika behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom psykiatri och tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar anses meriterande.
I den här tjänsten krävs det att du har tydligt patientfokus och klarar av att arbeta i ett högt tempo när det behövs. God samarbetsförmåga liksom trygghet i att arbeta självständigt är grundläggande egenskaper för tjänsten. Du är flexibel i ditt arbetssätt och tycker om att samarbeta för att nå resultat. För dig är det självklart med ett gott bemötande gentemot patienter, deras anhöriga och dina kollegor. Vi är ett team som trivs tillsammans och har mycket god sammanhållning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska här. Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Vindrosvägen 4 (visa karta
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302 38 HALMSTAD Arbetsplats
Psykiatrin Halland Jobbnummer
10010458