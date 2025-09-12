Sjuksköterska sökes till Björkens demenscentra Höör
Vi arbetar i fina omgivningar med naturen ständigt närvarande i vårt dagliga arbete - vilket är fantastiskt!
Se mer information om Björkens demenscentra:https://www.hoor.se/omsorg-stod/aldre/boende-for-aldre-boenden-sarskilda/demensboende/bjorkens-demenscentra
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vi söker nu en kompetent och ansvarstagande sjuksköterskekollega till Björkens demensboende i centrala Höör. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Du jobbar nära våra medborgare och deras anhöriga i ett tvärprofessionellt team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal. Samarbetet med läkare från vårdcentralen är väl inarbetat. Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet och kvalitet. All legitimerad personal utgår från samma lokaler i kommunhuset och du har därför alltid en kollega tillhands när det behövs.
Hos oss är det viktigt att vi ger en kvalitativ vård och sätter medborgaren i fokus! Vi är därför stolta över att ha både en specialist i vård av äldre, medicinsk sekreterare och tre distriktsundersköterskor; som är behjälpliga sjuksköterskorna i det dagliga arbetet för att frigöra tid för renodlade sjuksköterskeuppgifter.
Vi dokumenterar i LifeCare HSL. Vi arbetar aktivt med bl.a. Senior Alert, BPSD, Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) och Mina Planer.
Vi arbetar efter ett åttaveckorsschema, där två helger och även några kvällar ingår.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård med ett genuint intresse för äldreomsorg. Vi vill att du är flexibel, lösningsfokuserad, strukturerad och trygg i din arbetsroll. God samarbetsförmåga är en självklarhet men det är lika viktigt att du kan arbeta självständigt. Som person har du ett entusiasmerande förhållningssätt och en god pedagogisk förmåga att handleda, undervisa och delegera omvårdnadspersonal.
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom särskilt boende eller vidareutbildning inom demens är det meriterande. Du har datavana och en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska. Vidare behöver du B-körkort.
Inom Vård och omsorg i Höörs kommun arbetar vi efter värdegrundsorden ansvar, bemötande, respekt och tillit.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Innan tillsättning av tjänsten kommer vi att efterfråga ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett utdrag från belastningsregistret för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
