Sjuksköterska sökes till Bipolärmottagning - vikariat
2025-09-08
Publiceringsdatum2025-09-08
Bipolärmottagningen är Norra Europas största specialistmottagning för bipolär sjukdom.
Mottagningen är ett kunskapscentrum för bipolär sjukdom och är landets ledande centrum för forskning på bipolära syndrom. Vi samarbetar nära med Sahlgrenska akademin och flera medarbetare är engagerade i undervisning och forskning. Mottagningen är även värd för det nationella kvalitetsregistret Bipolär- och psykosregistret.
Vårt kliniska uppdrag är att utreda och behandla bipolär sjukdom hos patienter över 18 år som bor i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö. Som komplement till återfallsförebyggande läkemedelsbehandling arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande genom att öka patienter och anhörigas kunskap om sjukdomen, tidiga tecken på återfall i affektivt skov, betydelse av medicinering och kännedom om stress- och sårbarhetsfaktorer.
Mottagningen ligger i centrala Göteborg. Vi har cirka femtio medarbetare på mottagningen varav tolv är sjuksköterskor.
Om arbetsuppgifterna
Du arbetar tillsammans med läkare i ett komplett psykiatriskt team med flera andra professioner. I arbetet ingår strukturerade utredningar, bedömningar av patienters psykiska status, läkemedelsjusteringar, telefonrådgivning samt psykopedagogiska insatser både individuellt och i grupp. Arbetet är mycket varierat.
Om tjänsten
Tjänsten är ett föräldravikariat på ett drygt år med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i specialiserad psykiatrisk vård där kunskaps- och kompetensnivån är hög. Du är nyfiken på forsknings- och utvecklingsarbete och beredd att ifrågasätta gamla arbetsmodeller. Erfarenhet av öppenvårdspsykiatri och specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av litiummonitorering och kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad. Erfarenhet av målgruppen bipolär sjukdom är ett krav. Vi arbetar i lag och samarbetsförmåga är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
