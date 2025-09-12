Sjuksköterska sökes till beroendeavdelning 368
2025-09-12
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Avdelning 368 bereder vård för abstinensbehandling av alkohol, läkemedel och narkotika.
All vård bedrivs med frivillig vård enligt HSL och ingen tvångsvård bereds på 368.
Patienterna ges trygg och säker abstinensbehandling genom läkemedel, social planering och samverkan.
Vad vi kan erbjuda dig
Västra Götalands Regionen har ett mångsidigt utbud som omfattar friskvårds bidrag, subventionerat västtrafikkort och en mångfald av utvecklingsmöjligheter.
Avdelning 368 är en del av kliniska studier/forskning så du kan erbjudas utbildning i GCP (Good Clinical Practice.)
Om jobbet
Du kommer att ingå i ett team om fem sjuksköterskor. På avdelningen arbetar erfarna skötare, en kurator, farmaceuter och läkare/underläkare.
Du planerar, leder, delegerar och utför daglig omvårdnad av patienten tillsammans med vårdteamet. Du utför sårbehandlingar, smärtlindringar, medicindelningar och provtagningar.
Patienter med olika beroendetillstånd har ofta betydande somatisk samsjuklighet vilket innebär att det blir ett perspektiv att upptäcka och behandla dessa tillstånd under vårdtiden.
Vi gillar korta beslutsvägar, så alla yrkeskategorier sitter och verkar på samma avdelning.
Vi arbetar på fem veckors schema där man arbetar två helger av fem. Arbete dag, kväll och helg
förekommer.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du kommer jobba nära patienterna och har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor.
Du har utifrån patientens behov förmåga att leda, fördela och samordna arbetsuppgifter till teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
