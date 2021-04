Sjuksköterska sökes till bemanningsuppdrag! - Viva Bemanning AB - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Viva Bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-15Är du sjuksköterska och söker efter nya uppdrag? Eller kanske helt ny inom bemanning och vill veta mer?Hör av dig så hjälper vi dig så att du kan hjälpa andra!Göteborg behöver din hjälp. Period: 25/7 - 24/10Finns du tillgänglig?Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:TjänstepensionÖvriga försäkringarPersonlig kontaktperson som är tillgänglig & engageradEkonomisk ersättning för boende & resorUtbildningar2021-04-15Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se Telefon: 08-50 90 8000Mail: rekrytering@vivabemanning.se Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-16Viva Bemanning AB5694300