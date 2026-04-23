Sjuksköterska sökes till BB-avdelningen
2026-04-23
Verksamhetsområde kvinnosjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vill du arbeta som sjuksköterska på BB? Obstetriken på Akademiska sjukhuset innefattar förlossnings- och BB-avdelningen samt obstetriska specialistmottagningarna. Hos oss föder ca 4000 kvinnor barn per år. Vi bedriver en kvalificerad förlossnings- och BB-vård för länets invånare och specialistvård för regionen. Vi har ett tätt samarbete med Akademiska barnsjukhuset och strävar efter att vårda mor och barn tillsammans. Hos oss inom kvinnosjukvården lovar vi dig ett stimulerande arbete på en spännande avdelning där verksamheten ständigt utvecklas. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö med fokus på patienten!
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på BB kommer du att arbeta med den nyblivna familjen och det nyfödda barnet. Vi värnar hela familjen och prioriterar den i allt vårt arbete. Hos oss arbetar du i vårdlag med undersköterska, barnmorska, läkare. Du arbetar i nära samarbete med teamet runt patienten. Hos oss får du en väl planerad introduktion och en stimulerande arbetsmiljö.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har arbetat något, eller ett par år i yrket och känner dig trygg i din sjuksköterskeroll. Har du erfarenhet av barnsjukvård, kirurgi eller akutsjukvård är det meriterande.
Din kompetens
Du gillar att jobba i ett varierat tempo och i nära samarbete med övriga kollegor. Självklart ska du ha ett stort intresse för kvinnosjukvård. Du är engagerad, innovativ och positiv till utveckling av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Rotation dag/kväll/natt. Introduktion planeras efter ditt behov och tidigare erfarenhet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Ekenberg Abreu (BB-avdelning), 018-611 28 88
Facklig representant för Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
