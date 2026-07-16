Sjuksköterska sökes till avdelning 93
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Vänersborg Visa alla sjuksköterskejobb i Vänersborg
2026-07-16
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, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin på Brinkåsen i Vänersborg består av fyra vårdavdelningar med olika inriktning utifrån psykiatrisk diagnos. Avdelning 93 vårdar och behandlar primärt patienter med personlighetssyndrom i kombination med långvarig beroendeproblematik. Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård. Vårt uppdrag är att genom vård och behandling öka patientens psykiska hälsa. Som anställd har du tillgång till mycket generösa personalutrymmen.
Vårt mål är att öka patienternas delaktighet i sin vård. Att individualisera vårdinsatserna förbättrar förutsättningarna för att patienten ska få kontroll över sin sjukdom och därmed minska risken för återfall i brottslig verksamhet. Förutom omvårdnadspersonal finns flera olika kompetenser och professioner knutna till verksamheten som stöd i vårdprocessen.
Se bildspel från Brinkåsen: https://www.facebook.com/nusjukvarden/videos/2489311197961136/Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i vårdlag utifrån ett kontaktmannaskap baserat på evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar inom vårdlaget samt ansvar för medicinska insatser. Du kommer att vara stadigvarande placerad på avsedd avdelning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatri. Vi arbetar i team och har kontinuerlig kontakt med närstående och vårdgrannar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete.
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i kliniskt basår med regelbundna mentorssamtal på avdelningen. Läs mer här: Ny i din yrkesroll - NU-sjukvårdenÖvrig information
Möjlighet till betald utbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri finns för legitimerade sjuksköterskor. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i vår personalgrupp.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Sektion 3, Avdelning 93 Kontakt
Vårdförbundet kansli 010-4350000 Jobbnummer
10004588