Sjuksköterska sökes till avdelning 81/82 Äldrepsykiatri
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Neuropsykiatri är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden med ansvar för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, dövpsykiatri, minnesstörningar, Huntingstons sjukdom, äldrepsykiatrisk heldygnsvård samt äldrepsykiatriskt mobilt team.
Verksamheten är forskningsintensiv och deltar aktivt i flera vårdutbildningar. Vi har ett nära samarbete med andra aktörer involverade i patienternas vård och omsorg. Med andra ord är det en kunskapsintensiv organisation där vi utför ett varierat och viktigt arbete och där det finns goda förutsättningar för personlig utveckling.
Avdelning 81/82 är en äldrepsykiatrisk heldygnsvårdavdelning med 16 vårdplatser. Vi vårdar personer över 70 år med psykiatrisk sjukdom såsom depressioner, bipolära sjukdomar, psykoser och svåra ångesttillstånd samt minnesrelaterade sjukdomar med eller utan BPSD symptom.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska inom psykiatrisk akutsjukvård. Arbetstiden är dag- och kvällstjänstgöring. På vårdavdelningen arbetar flera sjuksköterskor och tillsammans utvecklar ni omvårdnaden för och med patienten. På vårdavdelningen ingår du i ett team, där vården planeras tillsammans med patienten, utifrån det individuella behovet, samt med övriga teammedlemmar. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, dietist, kurator samt psykolog.
Avdelning 81/82 är en akutvårdsavdelning med ansvar för in- och utskrivningar dygnet runt. Du kommer att arbeta som patientansvarig sjuksköterska och vara ytterst ansvarig för omvårdnaden av patienten. Omvårdnadsarbetet är baserat på ett personcentrerat arbetssätt.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en lärorik och utvecklande miljö, där olika professioners kompetens kommer till nytta. Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling inom psykiatri och demenssjukdomar.
Verksamheten arbetar teamfokuserat, evidensbaserat och befinner sig i ständig utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom psykiatri, demens eller geriatrik, alternativt har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du får gärna ha några års erfarenhet.
Du har kunskap, kompetens, erfarenhet och intresse för att arbeta med vår målgrupp. Du har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Vi söker dig som har lätt för att skapa trygga professionella relationer med patienter och anhöriga. Du är trygg och stabil och kan anpassa dig efter nya situationer samt prioritera. Vidare ska trivas med och ha förmåga att samarbeta med alla i teamet samt vara intresserad av att utveckla och förbättra omvårdnaden. Du ska ha förmåga att både arbeta självständigt och interagera med tvärprofessionella team, bra bemötande medarbetare samt god samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga. Vid tillsättning kommer hänsyn tas till personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelning 81 Äldrepsykiatri Sahlgrenska Kontakt
Vårdenhetschef, Linda Eriksson 073-5992616 Jobbnummer
9593340