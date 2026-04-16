Sjuksköterska sökes till avdelning 20, Psykosvård Stockholm
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykosvård Stockholm (PVS) är en ny verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där vi samlat alla våra befintliga öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom i en organisatorisk enhet.
Nu söker vi en driven och entusiastisk sjuksköterska till oss på avdelning 20, S:t Görans sjukhusområde, som tillsammans med oss vill vara med och bidra till avdelningens utveckling. Här har vi högt i tak och nära till skratt!
Om enheten
S:t Görans sjukhusområde är centralt beläget på Kungsholmen, här har du nära till stadens puls och goda kommunikationsmöjligheter. Vi är måna om att förmedla en humanistisk värdegrund och skapa en värdig vårdmiljö för våra patienter, hos oss finns tid för en mer personcentrerad vård. Avdelning 20 har 15 vårdplatser och arbetet sker i två vårdlag där sjuksköterskor och skötare arbetar nära tillsammans med patienterna.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du för dokumentation i journalsystemet Take Care, medicindelning, provtagning samt kontakt med anhöriga. Du har en central roll i verksamheten, där du fungerar som både arbetsledare och förebild inom den psykiatriska omvårdnaden.
Arbetet innebär även ett nära samarbete med öppenvården. Då psykiatrin är i ständig utveckling och PVS strävar efter moderna och innovativa arbetssätt, förväntas du aktivt bidra till avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du dessutom goda möjligheter till kompetensutveckling, exempelvis genom vidareutbildning och forskning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för att arbeta med patienter som har psykiatriska behov, både i akuta situationer och i ett mer långsiktigt perspektiv. Tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande.
Som person är du innovativ, flexibel och stresstålig, med ett starkt ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och är lojal i ditt uppdrag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, introduktion skräddarsys efter individuella behov.
Vi erbjuder
Tjänsten avser arbete dag- och kvällstid. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
Flextid
Individuell lönesättning
Kompetensutveckling
Fri sjukvård i öppenvård
Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år).
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri. Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 0812340492 Jobbnummer
9857905