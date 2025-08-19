Sjuksköterska sökes till avdelning 20, heltid
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-19Beskrivning
Vill du ha fantastiska kollegor och ett arbete att trivas på? Kom och jobba med oss på avdelning 20, S:t Görans sjukhusområde, här har vi högt i tak och nära till skratt!
S:t Görans sjukhusområde är centralt beläget på Kungsholmen, här har du nära till stadens puls och goda kommunikationsmöjligheter.
Avdelning 20 tillhör psykossektionen och har 15 vårdplatser. Vi är måna om att förmedla en humanistisk värdegrund och skapa en värdig vårdmiljö för våra patienter, hos oss finns tid för en mer personcentrerad vård. Arbetet på avdelningen sker i två vårdlag där sjuksköterskor och skötare arbetar nära tillsammans med patienterna. Vi vill ha engagerade och friska medarbetare, därför främjar vi friskvård genom både friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag.
Nu söker vi en driven och entusiastisk sjuksköterska som tillsammans med oss vill vara med och bidra till avdelningens utveckling.Dina arbetsuppgifter
Du är patientansvarig sjuksköterska. Dokumentation i datajournalsystemet Take Care, medicindelning, provtagning och kontakt med anhöriga. Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare och förebild i psykiatrisk omvårdnad. I arbetet ingår även ett nära samarbeta med öppenvården. Psykiatrin utvecklas kontinuerligt och NSP strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt, därför är delaktighet i avdelningarnas kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare. Det finns också goda utvecklingsmöjligheter för dig som sjuksköterska med exempelvis vidareutbildning och forskning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse av att hjälpa människor med psykiatriska problem i såväl det akuta skedet som mer långsiktigt. Tidigare erfarenhet inom psykiatrisk vård eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande, men inget krav. Som person är du innovativ, flexibel, stresstålig och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och är lojal mot ditt uppdrag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, introduktion skräddarsys efter individuella behov.Anställningsvillkor
Arbete dag/kväll. Heltid med start 1/10, enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Flextid
Individuell lönesättning
Kompetensutveckling
Fri sjukvård i öppenvård
Generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år).
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Avd. 20 NSP Kontakt
Denise Tziouvara 0725396723 Jobbnummer
9464532