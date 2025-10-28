Sjuksköterska Sökes Till Avdelning 130/piva, Timanställning
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2025-10-28
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) med ca 550 anställda.
Vårt uppdrag är att tillhandahålla psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen- och slutenvård till alla personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län. Läs mer om Psykiatri Nordväst här Psykiatri Nordväst (psykiatrinordvast.se)
På avdelning 130/PIVA bedriver vi akutpsykiatrisk vård för patienter som är 18 år eller äldre. Vi har 16 vårdplatser, varav sex platser är avsedda för psykiatrisk intensivvård och de resterande tio är avsedda för psykosvård. Arbetsområdet inom psykiatrisk heldygnsvård är spännande, brett och varierande. Vi söker nu en sjuksköterska för timanställning som vill ingå i vårt team.
Psykiatri Nordväst arbetar utifrån visionen "Rätt vård när och där du behöver" och vår värdegrund som består av tre grundläggande värderingar: Patientens fokus, Allas lika värde och Arbetsglädje. Kompetensutveckling är viktigt för oss och alla våra medarbetare har möjlighet att medverka i olika utbildningar och kurser. Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare och du ansvarar för att leda omvårdnadsarbetet kring våra patienter. Du deltar i ronder tillsammans med läkare och övrig personal, samt utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom venprovtagning, läkemedelshantering och journalföring. Vi använder oss av Take Care som journalföringssystem. I arbetsuppgifterna ingår även stödsamtal med patienter, kontakt med närstående samt samordning med kommun, öppenvård och andra vårdgivare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande, men inte ett krav för tjänsten. Vi söker dig som kan tänka dig att hoppa in med kort varsel, men även hjälpa till under planerade perioder då ordinarie personal ur tjänst.
Vi ser att du som sökande är flexibel i hur du prioriterar, planerar och utför dina arbetsuppgifter och att du snabbt kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är trygg i din arbetsledarroll och delegerar uppgifter på ett tydligt och rättvist sätt. Då vi som team ofta arbetar i ett högt tempo krävs att du har lätt för att samarbeta och att kommunicera med dina kollegor, även i pressade situationer. Vi vårdar ofta svårt sjuka patienter och därför är det viktigt att du som sjuksköterska är lugn, trygg och lyhörd för patientens behov. Du trivs med att arbeta nära patienterna i deras omvårdnad och kan arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier för att ge patienten bästa möjliga vård. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tjänsten avser timanställning (intermittent anställning) och tjänstgöringsgrad varierar, framför allt har vi behov av tjänstgöring under helger. Intervjuer kommer att ske löpande under annonserings perioden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6684". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Slso, Psykiatri Nordväst, Heldygnsvårdssektionen, Avd 130 Ds Kontakt
Frida Bjarneby, Enhetschef +46812355829 Jobbnummer
9578598