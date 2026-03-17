Sjuksköterska Sökes Till Avdelning 130/piva, Timanställning
2026-03-17
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm, där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Avdelning 130/PIVA ligger på Danderyds sjukhus och består utav två delar; PIVA, som är en mindre del på 6 platser för intensiv vård av svårt sjuka patienter med akuta psykiatriska tillstånd och avdelning 130, som har 10 platser för vård av psykospatienter. Vi vårdar patienter under både frivillig vård och tvångsvård. Vi har utarbetat en stabil grund i vårt arbetssätt och har ett nära samarbete med öppenvårdsmottagningarna. Vi har en erfaren personalgrupp med god bemanning av både sjuksköterskor och undersköterskor, samt arbetar alltid med stort fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare och du ansvarar för att leda omvårdnadsarbetet kring våra patienter. Du deltar i ronder tillsammans med läkare och övrig personal, samt utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom venprovtagning, läkemedelshantering och journalföring. Vi använder oss av Take Care som journalföringssystem. I arbetsuppgifterna ingår även stödsamtal med patienter, kontakt med närstående samt samordning med kommun, öppenvård och andra vårdgivare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård, specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Tjänsten innebär att kunna hoppa in med kort varsel, och även hjälpa till under inplanerade perioder då ordinarie personal är frånvarande.
Vi ser att du som sökande är flexibel och kan prioritera, planera samt utföra dina arbetsuppgifter för att kunna snabbt kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är trygg i din arbetsledarroll och delegerar uppgifter på ett tydligt och rättvist sätt. Då vi som team ofta arbetar i ett högt tempo krävs att du har lätt för att samarbeta och att kommunicera med dina kollegor, även i pressade situationer. Vi vårdar ofta svårt sjuka patienter och därför är det viktigt att du som sjuksköterska är lugn, trygg och lyhörd för patientens behov. Du trivs med att arbeta nära patienterna i deras omvårdnad och kan arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier för att ge patienten bästa möjliga vård.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten är en intermittent anställning med varierad tjänstgöringsgrad och arbetet är framför allt under helger och under sommarperioden.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag. Lär mer om våra förmåner här: Förmåner (sll.se)
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1987".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykosvård Stockholm Kontakt
Liv Dahliavy, bitr. enhetschef +46812349379 Jobbnummer
9803455