Sjuksköterska sökes till Arresten i Örebro
2025-08-07
Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Vi erbjuder en deltidstjänst med flexibla arbetstider, vilket gör det till ett perfekt extrajobb - exempelvis för dig som redan har en deltidstjänst, driver eget företag eller är pensionerad.
Arbetet innebär att du på egen hand, men i samverkan med en professionell omgivning, ansvarar för basal sjukvård, medicinhantering och vårdrådgivning. Vi arbetar med olika typer av uppdrag inom skyddade miljöer. Uppdraget är en del av en etablerad sjukvårdslösning och har stor betydelse för de patienter vi möter.
Arbetspassen varierar och kan anpassas efter verksamhetens behov. Verksamheten är bemannad 365 dagar om året med kortare pass både förmiddag och kväll. Detta ger stor flexibilitet och gör att uppdraget kan kombineras med annat arbete eller privat engagemang.
Du ansvarar för att:
Basal sjukvård
Medicin hantering
Vårdrådgivning
Din kompetens:
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt. Du har en god förmåga att hantera olika patientmöten och anpassa dig efter situationen.
Vi ser att du delar våra värdegrunder: TRYGGT, SÄKERT, ETISKTKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet Meriterande med erfarenhet eller vidareutbildning inom akutsjukvård, psykiatri, anestesi, intensivvård eller primärvård i kombination med akutsjukvård.
Bekväm med självständigt arbete
Meriterande med erfarenhet av arbete inom skyddade miljöer
Vi erbjuder:
Ett spännande och varierande uppdrag i en organisation som värdesätter engagemang och kvalitet
Flexibla arbetstider och möjlighet att kombinera med annat arbete
En dynamisk arbetsmiljö med professionella kollegor
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i denna rekryteringsprocess kommer du genomgå en omfattande bakgrundskontroll. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss samt innan bakgrundskontroll meddelar oss om något kommer uppdagas.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process. Utöver genomför även Polismyndigheten en säkerhetsprövning motsvarande säkerhetsklass 3.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Om företaget
Vi har vaccinerat över 300 000 människor sedan 2021, är ensamt upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland och utvecklar just nu ett unikt koncept för mobil preventiv sjukvård via vår rullande klinik, MACC-bilen.
Jägersrohälsan som är en del av MACC är navet i denna satsning på innovativ mobil sjukvård. Jägersrohälsan finns i rymliga lokaler på Derbyvägen vid Jägersro i Malmö där det bedrivits läkarmottagning i 30 år.
Frågor besvaras av vår rekryteringsansvarige, Rebecka De Geer Paci, tel. 076-317 60 88.
Är du den vi söker och vi den du söker? Vi ser fram emot att höra från dig så fort som möjligt! Ansök genom att klicka på länken, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
