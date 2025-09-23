Sjuksköterska sökes till äldreboende - Uppsala kommun
Uppdragsperiod: 6 oktober 2025 - 4 januari 2026
Omfattning: 70-80 % Dagtid. Helgtjänstgöring samt arbete på röda dagar som infaller på vardagar kan förekomma
Placering: Uppsala Kommun
Om uppdraget:
Vill du arbeta i en trygg och meningsfull miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till äldreboende i Uppsala för ett spännande uppdrag.
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av vårt team. Du får arbeta nära både boende och kollegor och bidra till en vårdmiljö präglad av trygghet, omtanke och hög kvalitet. Här får du möjlighet att använda din erfarenhet fullt ut, samtidigt som du utvecklas i en stimulerande och givande roll.
Vi söker dig som har:
Svensk legitimation som sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
HLR-utbildning genomförd senaste året
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datakunskaper
Erfarenhet av särskilt boende och journalsystemet LifeCare
Kunskap i kommunikationsmodellen SBAR
Vi tror att du är:
Ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Lyhörd och kommunikativ
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Nyfiken på att bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-10-05. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410ted.nykvist@vardsupport.se Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9522263