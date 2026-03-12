Sjuksköterska sökes till Akutmottagningen Halmstad, sommarvikariat 2026
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad
2026-03-12
Nu söker vi sommarvikarier till Akutmottagningen i Halmstad.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du alltid i team tillsammans med läkare och undersköterskor vad gäller bedömning, prioritering och omhändertagande av svårt sjuka patienter. Våra största patientgrupper finns inom medicin, kirurgi och ortopedi. På jourtid har vi även patienter från de mindre klinikerna såsom ögon, öron och tand.
Arbetet präglas av omväxling och mycket lärorika arbetsuppgifter. Hos oss får du möjligheten att arbeta med omvårdnad och behandling vid omhändertagande av den akut sjuka patienten i en spännande och aktiv omgivning.
På Akutmottagningen arbetar cirka 80 engagerade medarbetare som erbjuder en kvalitativ och professionell vård. Vi arbetar med det viktigaste vi vet, att bidra till att våra patienter får de allra bästa förutsättningarna och en omvårdnad som alltid utgår ifrån våra patienters behov. Här finns tillfälle att växa inom dina kunskaper i medicin, kirurgi, ortopedi, infektion, urologi, ögon, öron, gyn samt barn.
Om arbetsplatsen
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och vi bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg. Vi har cirka 3 500 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna och vi erbjuder specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet av akutsjukvård.
Vi söker dig som är stabil med förmågan att behålla lugnet i pressade situationer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är flexibel. Du har en stor empatisk förmåga och utstrålar ödmjukhet och omtanke till patienter och kollegor. Vidare söker vi dig som på ett strukturerat sätt planerar och prioriterar ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett öppet och trevligt arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering utgår vi från ett löpande urval och kandidater kan komma att kallas på intervju redan innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete som sjuksköterska.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som sjuksköterska inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Hallands sjukhus Kontakt
