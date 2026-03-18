Sjuksköterska sökes på 50% för injektionsbehandlingar m.m.
Wardau Rådberg, Sofi / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wardau Rådberg, Sofi i Stockholm
Blanka Kliniken är en modern estetisk klinik med fokus på medicinsk hudvård, injektionsbehandlingar och avancerade estetiska behandlingar. Vi arbetar evidensbaserat och kombinerar medicinsk kompetens med estetik, säkerhet och hög servicegrad. Vår ambition är naturliga resultat, trygga behandlingar och långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du successivt att arbeta med:
Injektionsbehandlingar (t.ex. fillers, botulinumtoxin, skinboosters)
Skönhets- och estetiska behandlingar
Avancerad hudvård
Administration, journalföring och kundkontaktKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av estetiska injektionsbehandlingar eller hudvård - all utbildning och certifiering sker via kliniken.
Däremot är följande egenskaper avgörande:
God kunskap i anatomi
Mycket hög noggrannhet och renlighet
Precision och ansvarskänsla
Serviceinriktad och professionell i kundmöten
Stort intresse för medicinsk estetik, hud och skönhet
Lättlärd, självgående och ordningsam
Förmåga att följa rutiner, riktlinjer och patientsäkerhet
Villkor för tjänsten
Eftersom samtliga utbildningar och certifieringar bekostas av företaget, kommer ingångslönen att ligga lägre än branschsnittet under utbildningsperioden.
Ett utbildnings- och anställningsavtal skrivs som reglerar villkoren under den tid utbildningen pågår.
Efter avslutad utbildningsperiod finns möjlighet till:
Löneutveckling
Utökat ansvar
Ökad tjänstgöringsgrad
Vi erbjuder
En trygg och strukturerad introduktion
Full utbildning inom estetiska behandlingar
Arbete i ett engagerat och professionellt team
Möjlighet att utvecklas långsiktigt inom estetisk medicinSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
via e-post
E-post: rekrytering@blankaklinik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wardau Rådberg, Sofi Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi Jobbnummer
9804737