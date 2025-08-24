Sjuksköterska sökes på 50% för injektionsbehandlingar m.m.

Wardau Rådberg, Sofi / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-24


Nu söker vi en sjuksköterska till vår verksamhet inom estetiska injektioner, tidigare erfarenhet av estetiska injektioner är ett krav.
Företaget kan enligt överenskommelse stå för all utbildning vilket kommer då ingå i anställningsavtalet. En bra möjlighet till vidare utbildning inom yrket. Vi kommer även att erbjuda utbildning inom avancerad hudvård så som Hifu, microneedling samt kemisk peeling.
Blanka Kliniken är en etablerad verksamhet belägen centralt på Södermalm som utför klassisk och avancerad hudvård.
Arbetsuppgifter enligt följande:
Injektioner av fillers, botox samt journalföring, därtill förenliga arbetsuppgifter på kliniken.
Lön och arbetstider förlagda enligt överenskommelse, möjlighet att själv påverka sina arbetstider.
Vi tar emot ansökningar och rekryterar löpande, anställningen ska kunna tillträdas i början av augusti.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
via e-post
E-post: rekrytering@blankaklinik.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Wardau Rådberg, Sofi

Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi

Jobbnummer
9472787

