Sjuksköterska sökes omgånde för kortare uppdrag - Skolpool Sverige AB

Skolpool Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-142021-04-14Nu söker vi en sjuksköterska som vill hjälpa till med provtagning på en av våra gymnasieskolor i centrala Stockholm.Uppdraget beräknas pågå under 6v.God ersättning.Hör av dig så berättar jag mer!Du ska vara legitimerad sjuksköterska.Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:SjälvgåendeSocial och utåtriktadFlexibelSkolPool Sverige är ett närvarande personalföretag med skolan och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget som lägger stor vikt vid att vara tillgängliga just för dig. Vi erbjuder duktiga medarbetare och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen därför finns våra handledande skolsköterskor, SYV och kurator.Vi erbjuder:Marknadsmässig lönTillsvidareanställning eller anställningsform enligt ökFriskvårdKollektivavtalPersonlig utbildningspottIntern kompetensutvecklingUrval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.Beställ utdrag ur belastningsregistret redan nu så du har om du blir kallad till intervju.Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.Välkommen till SkolPool Sverige!Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-03Skolpool Sverige AB5690655