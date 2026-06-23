Sjuksköterska sökes omgående till Linköping (hög ersättning)
Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-23
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På Dedicare brinner vi för att tillföra kompetens till vård, life science och socialt arbete. Vår drivkraft är att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet. Dedicare grundades 1996 och är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vår sektor. Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och sedan hösten 2022 finns vi även i Storbritannien och på Irland. Vi ser Europa som vår framtida marknad med en vision att på sikt växa till ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete.
Om uppdraget
Vi söker en sjuksköterska för arbete på ett boende. Start omgående och arbete måndag - fredag dagtid.
Vi erbjuder dig en förmånlig ersättning, rekryteringsbonus, reseersättning, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt ITP-planen. Du kommer att ha nära kontakt med din Konsultchef som erbjuder dig ett tryggt och nära samarbete före, under och efter uppdraget. Du kan själv välja om du vill vara anställd eller arbeta som underkonsult.
Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta mig!Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 3 års yrkeserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetserfarenhet från kommunsjukvård.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för denna annons. På vår hemsida (https://www.dedicare.se/yrkesroll/sjukskoterska/)
presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.se/
113 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dedicare Nurse SE Kontakt
Senior Konsultchef
Linn Öhgren linn.ogren@dedicare.se +46724020918 Jobbnummer
9974119