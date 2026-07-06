Sjuksköterska sökes omgående till Jour- och Beredskapsverksamhet i Uppsala
Agito Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-06
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Vill du göra skillnad när det behövs som mest?
Agito söker engagerade och erfarna sjuksköterskor till vår växande jour- och beredskapsverksamhet. Här får du möjlighet att arbeta flexibelt, utveckla din kompetens och vara en viktig resurs när vården behöver förstärkning.
Vi erbjuder uppdrag inom särskilda boenden och LSS där du bidrar med trygghet och hög kvalitet under kvällar, nätter och helger.
Var
Just nu har vi lediga tjänster i Uppsala.
Vi erbjuder
✔ Attraktiv ersättning ✔ Möjlighet till både extraarbete och längre uppdrag ✔ Personlig kontaktperson med stöd dygnet runt ✔ Trygg anställning och smidig administration ✔ Resa och boende vid behov
Om rollen
Som sjuksköterska i vår jour- och beredskapsverksamhet arbetar du självständigt med medicinska bedömningar, akuta insatser, läkemedelshantering och rådgivning. Rollen kräver ett gott kliniskt omdöme och förmåga att prioritera i varierande situationer.
Du blir en del av ett erfaret team där kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet alltid står i fokus.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst två års yrkeserfarenhet.
Är trygg i självständiga bedömningar och beslut.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Innehar B-körkort (meriterande eller krav beroende på uppdrag).
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Varför välja Agito?
Hos Agito står konsulten i centrum. Vi arbetar nära våra sjuksköterskor och erbjuder uppdrag som passar din kompetens och din livssituation. Oavsett om du vill arbeta extra eller söker en mer långsiktig lösning hjälper vi dig att hitta rätt.
Är du redo att bli en del av vårt jourteam?
Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst samtal om våra aktuella uppdrag.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet, tillgänglighet och geografiska preferenser. Ange även om du önskar hel- eller deltidsuppdrag samt om du är intresserad av kortare eller längre placeringar.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024101-2087793". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994065