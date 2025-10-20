Sjuksköterska sökes för omgående uppdrag
2025-10-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Vadstena
, Aneby
, Stockholm
Sjuksköterskor sökes till bemanningsuppdrag inom kommun!
Är du legitimerad sjuksköterska och söker nya utmaningar denna höst? Vi söker nu engagerade och erfarna sjuksköterskor för bemanningsuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård med start omgående och uppdrag som sträcker sig över hela hösten 2025!
Uppdrag inom hemsjukvård, särskilt boende eller korttidsverksamhet
Flexibla arbetstider - dag/kväll/helg
God ersättning och förmånlig ersättning för restid och boende vid behov
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet
Har tidigare erfarenhet av kommunal vård (meriterande)
Är självständig, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Kan arbeta självständigt och fatta beslut
Uppdragsorter: Uppdrag finns i flera kommuner över hela landet - välj det som passar dig bäst!
Start: Omgående
Period: från november till januari 2026
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi matchar dig snabbt med uppdrag som passar dina önskemål och erfarenheter.
Kontakta oss på info@fridaconsulting.se
eller ring 072 155 78 01 för mer information.
Varmt välkommen till ett uppdrag där du gör skillnad - varje dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: info@fridaconsulting.se Omfattning
