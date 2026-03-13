Sjuksköterska sökes - Kirurgi, palliativ vård och utveckling i fokus!
2026-03-13
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Upptäck Kirurgavdelning 2 - där vård, innovation och palliativ omtanke möts!
Är du redo att ta nästa steg i din sjuksköterskekarriär? På Kirurgavdelning 2 arbetar du i en modern och inspirerande miljö där avancerad teknik möter mänsklig närvaro.
Här får du möjlighet att ge både akut kirurgisk vård och palliativ omsorg på högsta nivå - och samtidigt utvecklas i din yrkesroll.
Vår avdelning, en del av Verksamhet Kirurgi och ortopedi, består av 28 toppmoderna enkelrum. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare tillsammans i team som främjar samarbete, lärande och patientsäker, personcentrerad vård. Vi har ett mycket gott arbetsklimat och här trivs man verkligen tillsammans, både i vardagen och när det blir intensivt - en plats där kollegor stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi tar hand om patienter med allt från akuta kirurgiska sjukdomar, traumatiska skador och urologiska besvär, till planerade operationer och palliativa vårdplatser. Du arbetar nära smärtteam, mobilt palliativt team, dietist och närsjukvårdsteam - ett verkligt tvärprofessionellt samarbete.
Ny inom kirurgi eller nyutbildad sjuksköterska? Ingen fara!
Vi erbjuder en trygg och flexibel introduktion under fyra veckor, där du får stöd och bredvidgång utifrån dina behov.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.
Det här är din chans att växa i ett professionellt, lärande och varmt team, och samtidigt utveckla din yrkesidentitet inom både kirurgi och palliativ vård.
Hos oss får du:
Omväxlande arbete med både akuta och planerade operationer samt palliativ vård
Trygg introduktion och handledning för att växa i din yrkesroll
Möjlighet till praktisk träning och utveckling i modern teknik och miljö
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska (erfarenhet inom kirurgi/palliativ vård är meriterande men inte krav)
Vill arbeta i en modern och stimulerande arbetsmiljö
Trivs i team och vill göra skillnad för patienter och anhöriga
Vi erbjuder:
Omväxlande och spännande arbete
Toppmodern arbetsmiljö
Ett glatt, stödjande och sammansvetsat team där man trivs tillsammans
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte - ta chansen att bli en del av vårt engagerade och dynamiska team!
Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2026-03-13
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/856". Omfattning
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Kirurgiavdelning 2, Kungälvs sjukhus Kontakt
Petra Johansson, vårdenhetschef 0721-452294 Jobbnummer
9797098