Sjuksköterska Sjuksköterskeenheten, placering LSS
Arvika kommun, Vård och omsorg / Sjuksköterskejobb / Arvika Visa alla sjuksköterskejobb i Arvika
2026-06-26
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vi söker en ny sjuksköterskekollega som kan förstärka vårt härliga team på sjuksköterskeenheten i Arvika kommun! Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Nu söker vi dig som är legitimerad distrikt/sjuksköterska som vill arbeta inom sjuksköterskeenheten i Arvika kommun.
Vi tror på balans mellan arbete och fritid. Därför jobbar du endast ett fåtal kvällar och en helg på ett sexveckorsschema. I enheten har vi även lätthelgschema vilket innebär att du jobbar ett visst antal röda dagar per år, med ett veckoarbetsmått på 39 tim/vecka. Vi försöker att anpassa schemat i den mån som det är möjligt utifrån både ditt och verksamhetens behov.
Vi arbetar med mentorskap vilket innebär att du som nyanställd får en erfaren sjuksköterska som mentor för att du ska känna dig trygg i din roll på arbetsplatsen. Vi anser också att en god introduktion är viktig. Därför anpassar vi introduktionen beroende på din tidigare erfarenhet och erbjuder en anpassad introduktion.Dina arbetsuppgifter
Du kommer vara placerad inom LSS och jobba på flera boenden med patientansvar på dessa. Du jobbar i ett team med flera andra sjuksköterskor så det är viktigt att du har en god kommunikation och kan samarbeta med andra på ett bra sätt. Eftersom du, förutom brukare, även kommer träffa och interagera med anhöriga krävs att du har ett bra bemötande i alla lägen.
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga arbetsuppgifter för en distrikt/sjuksköterska. Det är ett varierat arbete där du ansvarar för att planera din dag tillsammans med dina kollegor.
Som sjuksköterska är du en del av utvecklingsarbetet inom hälso-och sjukvårdsområdet som också innefattar kompetensutveckling för omvårdnadspersonal. En del av ditt dagliga arbete innebär att ha ett nära samarbete samt att vägleda och stötta omvårdnadspersonal när det gäller specifik omvårdnad och delegerade arbetsuppgifter utifrån hälso-och sjukvårdslagen. I arbetet är din kunskap, ditt driv och ditt goda bemötande av stor betydelse.Kvalifikationer
Leg. Sjuksköterska. Körkort B är ett krav. Det är meriterande att ha jobbat inom kommunal verksamhet tidigare.
Har du jobbat inom LSS eller inom psykiatrin tidigare är detta också meriterande. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Tjänsten är tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Är du intresserad och vill veta mer om tjänsten?
Kontakta:
Peter Holm, enhetschef, 0570-82822
Vi ser fram emot din ansökan, både från dig med lång erfarenhet men även från dig som är nyexaminerad!
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden slut. Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Vård och omsorg Kontakt
Elisabeth Leijroth, Vårdförbundet 0570-81598 Jobbnummer
9982014