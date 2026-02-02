Sjuksköterska, Semestervikariat Till Asih Stockholm Södra

Vill du vara med och jobba självständigt med ett härligt gäng i växlande miljö? Nu finns chansen att arbeta som sjuksköterska hos oss på ASIH Stockholm Södra!
ASIH Stockholm Södra är en av två regiondrivna ASIH-verksamheter.
Vi har ca 180 medarbetare fördelade på våra fem ASIH-team och vår specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning med 24 vårdplatser. Tre av teamen finns i Solberga och de andra två teamen är lokaliserade i Handen och Nacka. Vården hos oss är personcentrerad och vår värdegrund vilar på patientmötet, delaktighet, medarbetarskap, nära ledarskap samt arbetsglädje. Vi arbetar i multiprofessionella team; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysio- samt arbetsterapeuter. Tillsammans har vi ett arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet för både patient, närstående och medarbetare.
I våra team vårdar vi svårt sjuka patienter, 18 år och äldre, i hemmet. Vi utför ingen basal omvårdnad, detta sköter patienten själv, hemtjänst eller närstående. Vårt uppdrag är att se till att patienter och närstående får stöttning under tuffa behandlingar, kroniska sjukdomstillstånd samt god vård i livets slut. Vi ger blodtransfusioner, antibiotika intravenöst, injektioner, bortkoppling av cytostatikapumpar, tar blodprover, hanterar infusionspumpar, administrerar infusioner, hanterar centrala infarter, olika typer av dränage samt symtomlindring i livets slut. Vården bedrivs i patientens egna hem för att möjliggöra en så god livskvalitet som möjligt för både patient och närstående.
Semestervikariat på deltid eller heltid. Heltidsmåttet hos oss är 38,15 timmar/vecka. Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll samt helg. Det finns möjlighet till flexibilitet kring schemaläggning och möjlighet till flexibel tjänstgöringsgrad. Specificera gärna vilket av våra team du söker till; Solberga, Nacka eller Handen.
Vi söker dig som vill arbeta med avancerad sjukvård i hemmet och som kan se, lyssna in patientens individuella önskemål och möta patient och närstående i svåra situationer. Du ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom t ex palliativ vård, onkologi eller distriktssköterska men även du som är grundutbildad är välkommen. Att möta svårt sjuka patienter och deras närstående kräver personlig mognad och trygghet i din yrkesroll. Vi tror därför att du som söker tjänst hos oss har hunnit arbeta några år som sjuksköterska. Många av våra patienter har bakgrund i annat land så vi ser gärna att du som söker också har den erfarenheten. Du får gärna tala flera språk men behöver ha kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1. Svenskt körkort är ett krav.
Blir du nyfiken? Hör av dig så ordnar vi med en hospitering under en eller två dagar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Asih Stockholm Södra Kontakt
Conny Hagman 070-4848888 Jobbnummer
