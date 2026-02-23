Sjuksköterska/sektionsledare på Öppenvårdspsykiatrin i Avesta
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialist verksamhet och tillhör Division psykiatri och habilitering inom Hälso- och sjukvården. Psykiatrimottagningen i Avesta är en av mottagningarna i Dalarna som erbjuder psykiatrisk specialistvård till den vuxna befolkningen i Avesta. Mottagningen har en bred specialistpsykiatrisk kompetens med olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt. Det finns ett upparbetat samarbete med psykiatrins slutenvård, kommunerna, övrig hälso-och sjukvård och andra samhällsaktörer.
Avesta erbjuder närhet till sjöar, vacker natur och kultur där du kan njuta av bl.a. vandring, skidåkning och cykling.
Sjuksköterska/sektionsledare på Öppenvårdspsykiatrin i AvestaPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska på mottagningen är varierande och ger goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling över tid.
Vi erbjuder kompetensutveckling genom relevanta utbildningar och kurser utifrån verksamhetens behov och ditt intresse.
I rollen som sektionsledare för psykiatrimottagningen innebär det att vara en ledare men utan att vara chef genom att stötta och vägleda kollegor i det dagliga arbetet på mottagningen. Sektionsledaren ska tillsammans med chef arbeta med arbetsmiljöfrågor, säkerhet, patientsäkerhet, verksamhetsutveckling och följa regionens rutiner och riktlinjer efter de beslut som är framtaget.
Sektionsledare är ett uppdrag om 50 proecent av anställningen och med ett förordnande om 2 år med grundanställning som sjuksköterska i verksamheten.
Sektionsansvarig sjuksköterska ska regelbundet medverka i direkta vården och ska verka för att verksamheten arbetar aktivt med dom kvalitets och uppföljningskrav som ställs på verksamheten.
Bland annat ingår i uppdragsbeskrivningen:
Funktion som ledningssjuksköterska. Arbeta i den direkta vården, stötta och vägleda kollegor vid frågor gällande rutiner.
Tillse att tillgängliga resurser (kompetens, personal, lokaler och material) nyttjas effektivt och flexibelt.
Medverka och ansvara för utvecklingsgrupper/ansvarsområden
Planera och genomföra interna utbildningsdagar
Varmt välkommen med din ansökan till en stabil mottagning och trevlig arbetsplats med fantastiska kollegor. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Minst 1 års erfarenhet med kliniskt arbete som sjuksköterska
