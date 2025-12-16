Sjuksköterska rotationstjänst/natt Medicinavdelning 1 Lindesbergs lasarett
Vi fortsätter nu att rekrytera sjuksköterskor som en del i att nå vårt mål att öppna fler vårdplatser på Medicinkliniken! Idag har vi 18 vårdplatser, på vardagarna arbetar vi i tre vårdlag under dag och kväll medan vi på helger och nätter arbetar i två vårdlag. Vårt vårdplatsmål, som vi hoppas nå innan sommaren 2026, är 28 vårdplatser fördelat på fyra vårdlag.
Vill du vara med på utvecklingsresan? Välkommen med din ansökan!
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är länsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet norr ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
På medicinavdelningen kommer du att möta vuxna patienter med sjukdomstillstånd och diagnoser inom hela medicinområdet. Vi har norra länsdelen som vårt främsta upptagningsområde. Hos oss kommer du få en bred kunskapsbas där du fortsätter att utvecklas i din yrkesroll, oavsett om du är ny i rollen eller inte. Avdelningen erbjuder ett varierande arbete där du som sjuksköterska behöver kunna växla mellan planerat arbete och akuta insatser.
Avdelningen har handledande sjuksköterska som finns på plats under vardagar för att stödja dig och dina kollegor i det dagliga arbetet. Tillsammans planeras en individuell introduktion utifrån dina erfarenheter och förutsättningar. Du kommer jobba i team med våra undersköterskor samt med läkare. Dagtid vardagar arbetar vi även i team med de paramedicinska resurserna. Vi har även utskrivningssamordnare, receptionist och personalsamordnare på plats i vardagen för att du ska kunna fokusera på patientarbetet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från yrket.
På Lindesbergs lasarett har vi ett kliniskt träningscentrum (KTC) som erbjuder olika utbildningar. När du kommit in i arbetet på avdelningen finns möjlighet att få specifika ansvarsområden som gör att du fortsätter att utvecklas i din yrkesroll.Om tjänsten
Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Maria Karlsson 0581-854 47 Jobbnummer
9646918