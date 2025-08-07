Sjuksköterska rotation Lungavdelningen/andningsenheten, Sunderby sjukhus
2025-08-07
På vår klinik får du möjligheten att bli en del av ett sammansvetsat och härligt team och få arbeta i en atmosfär som kännetecknas av trygghet, glädje och gemenskap.
Lung-och Allergisektionen vid Sunderby sjukhus är länets specialistklinik för sjukdomar som rör andningsorganen, andningsfunktionen, sömnrelaterade andningsrubbningar och luftvägsallergier hos vuxna. Hos oss bedrivs vårdavdelning, sjuksköterskeledd mottagning, utredning och forskningsprojekt - kort sagt finns det utrymme för dig att utvecklas som sjuksköterska!
Tror du att du skulle passa hos oss? Välkommen med din ansökan
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Som har en nyfikenhet i yrket och vill fördjupa dina kunskaper inom lungsjukvård. Som lockas av tempot i arbete på vårdavdelning och självständigheten i mottagningsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du stabil och trygg. Du utgår från patientens behov, är ansvarstagande och är självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga där du du värdesätter och ser nyttan av att arbeta tillsammans med andra. Vidare ser vi även att du är flexibel och anpassar dig till varierande situationer och trivs i en föränderlig miljö.
Det här får du arbeta medSom sjuksköterska på Andningsenheten ingår du i ett sjukskötersketeam men du arbetar självständigt med egen mottagning för patienter med sömnapné, andningssvikt och syrgasbehandlingar. I arbetet ingår information och undervisning av olika maskiner och utrustning. Mottagningsarbetet utgörs även av telefonrådgivning, hantera ärenden via 1177 samt bevaka och hantera remissflöden och väntelistor.
På lungavdelningen arbetar du som sjuksköterska i team tillsammans med undersköterskor, läkare och andra yrkeskategorier. I arbetsgruppen har vi en god sammanhållning, vi hjälper varandra och värderar arbetsglädje och utveckling högt. Andningsapparaten omfattar många organ och du får därför en bred omvårdnadskompetens inom omvårdnadstekniker, olika utredningsmetoder, läkemedelshantering och medicinsk-teknisk utrustning. Det är en därför en stor fördel om du är tekniskt intresserad.
Att kombinera avdelningsarbete med dagtidsarbete på mottagning ger flera fördelar, bland annat ger det kompetensutveckling, möjlighet att påverka dina arbetstider och möjligheten att få följa patienter genom vårdflödet.
Det här erbjuder vi dig
• Ett roligt och varierande arbete med mycket patientkontakt
• Goda möjligheter att påverka arbetstiderna
• Ett anpassat introduktionsprogram
• En närvarande och engagerad chef
• Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid där du arbetar 50-75% på andningsenheten och 25-50% på lungavdelningen, fördelning enligt överenskommelse. Arbetstiden på andningsenheten är förlagd till dagtid, arbetstiden på lungavdelningen är förlagd till dag, kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
