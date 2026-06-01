Sjuksköterska, rotation 17/18 o ortopedmottagningen Falun, vikariat
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun
2026-06-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Nu finns möjlighet att kombinera arbete inom slutenvård och mottagningsverksamhet. Tjänsten är fördelad med 50 % på avdelning 17/18 och 50 % på ortopedmottagningen, med ett rotationsupplägg om fyra veckor per verksamhet. Under perioden på avdelningen ingår helgtjänstgöring (två helger per fyraveckorsperiod).
Detta rotationsupplägg ger en fin variation i arbetet och möjlighet att ta tillvara styrkorna i båda verksamheterna. Vår ortopediska slutenvård är uppdelad i två avdelningar: avdelning 17, som tar emot akuta ortopediska patienter, och avdelning 18, som fokuserar på elektiv ortopedi med pre- och postoperativ vård. Du möter patienter med frakturer, artros och andra diagnoser inom rörelsesystemet. Tempot varierar, vilket bidrar till ett dynamiskt och stimulerande arbetsklimat. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och läkare tätt tillsammans för att skapa trygg och kvalitativ vård. Till mottagningen kommer patienter på återbesök från akutmottagningen eller blir remitterade från primärvården eller annan verksamhet. En stor del av våra patienter kommer för sår- eller gipsbehandlingar, utredning av en specialistläkare samt operationsplanering.
På ortopedimottagningen arbetar vi dagtid, måndag till fredag med stängt på röda dagar. Tjänsten är ett vikariat.
Avdelning:
Ansvara och planera omvårdnaden för dina patienter
Utföra medicinska bedömningar, läkemedelshantering och monitorering av patientens tillstånd
Delta i pre- och postoperativt omhändertagande samt smärtbehandling
Mottagning:
Egen sjuksköterskemottagning
Sårvårdsbehandling
Telefonrådgivning och bokning av patienter
Lustgassedering till barn som kommer för olika typer av behandling
Förinskrivning och operationsplanering
Legitimerad sjuksköterska med arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Kunna vara flexibel och vid behov snabbt växla mellan arbetsuppgifter
Meriterande:
Erfarenhet av TeleQ och 1177-hantering
Erfarenhet av ortopedi
Erfarenhet av såromläggningar
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:254".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
791 29 FALUN
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Mottagningschef
Sara Wilson sara.wilson@regiondalarna.se 023-492243
9939655