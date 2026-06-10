Sjuksköterska/röntgensjuksköterska till strålbehandlingen
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands Väsby
2026-06-10
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Sigtuna
, Stockholm
, Håbo
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vill du prova något nytt och utvecklas i din yrkesroll?
Vi expanderar och utvecklar strålbehandlingen och söker dig som vill bli en i vårt team. Du är sjuksköterska eller röntgensjuksköterska med utbildning i strålbehandling. Även du som är grundutbildad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska är välkommen att söka och vi erbjuder då uppdragsutbildning i strålbehandling på distans via Lunds universitet.
Vår verksamhet
Strålbehandlingsavdelningen är en av verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomars sektioner. Vår utrustning bestående av fyra linjäracceleratorer, datortomograf, MR-kamera och MR-linac samt två HDR efterladdare samt enheter för bokning och dosplanering. Metoder för strålbehandling är under ständig utveckling vilket gör avdelningen till en mycket spännande och stimulerande arbetsplats med möjligheter till kompetensutveckling inom och utom enheten.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder utvecklande arbete inom strålbehandling där onkologisk omvårdnad och högteknologisk vård utgör grunden för sjuksköterskans arbetsuppgifter. Arbetet hos oss kräver ett nära multiprofessionellt samarbete med läkare, undersköterskor, sjukhusfysiker och ingenjörer. Vi söker nu medarbetare som kan arbeta på behandlingsrummen men också rotera på våra olika sektioner som dosplanering, brachyterapi, CT, MR samt MRLinac(MR guided radiotherapy).Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska. Meriterande är erfarenhet av strålbehandling.
Din kompetens
Vi söker dig som kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter till vår arbetsgrupp. Du har en god samarbetsförmåga och kan organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på en arbetsplats med ett växlande arbetstempo. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Strålbehandling är en del av regeringens cancersatsning och detta betyder att verksamheten kommer att genomgå stora utvecklingsfaser, vilket betyder att du som medarbetare har stora utvecklingsmöjligheter.
Tillsvidareanställning, heltid. Måndag-fredag dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef, Elham Khatib Zadeh 0722452507
Biträdande avdelningschef, Nassrin Yosefi 0722074852
Facklig kontaktperson nås via växel: 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS755/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9957869