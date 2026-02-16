Sjuksköterska, Reumatologmottagningen, Falun
2026-02-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kliniken för Reumatologi är den enda specialistenheten i Dalarna för patienter med reumatisk sjukdom. Vi är en liten enhet med flexibel personal som stannar länge på kliniken. Vår klinik utvecklas hela tiden genom projekt och forskning. Vi har en stor öppenvårdsmottagning samt daglig mottagning för patienter som får infusionsläkemedel.
Sjuksköterska, Reumatologmottagningen, FalunPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Här på reumatologen får du ett roligt och varierande arbete. Som sjuksköterska hos oss ingår uppgifter såsom telefonrådgivning, egen mottagning och bemanna vår infusionsmottagning. Vi deltar även i forskning och utvecklingsarbete.
Vår arbetstid är förlagd måndag- fredag.
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom reumatologi
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga och nyfikenhet.
Välkommen att bli en del av vårt team!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
