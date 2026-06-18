Sjuksköterska/Rehabsamordnare till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-06-18
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du sjuksköterska med god erfarenhet och intresse av rehabilitering? Låter det spännande att jobba i en bred och varierad roll där en del av ditt jobb handlar om samordning i rehabärenden utan att släppa taget om sjuksköterskeuppgifter? Falck söker nu en ny stjärna till denna spännande kombinerade roll med placering på Falcks enheter i Halmstad/Varberg.
Som Företagssköterska/ Rehabsamordnare på Falck hälsa och arbetsliv kommer du att jobba nära erfarna och hjälpsamma kollegor som exempelvis företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, psykologer mfl som jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare med goda resultat. Våra kunder finns representerade från alla branscher, privat och offentlig sektor, stora och små verksamheter, vilket ger en intressant variation i ditt jobb och du kommer att möta en mängd olika kulturer och individer.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
Hälsoundersökningar, hälsorådgivning och individuella handlingsplaner
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Vaccinationer och provtagningar
Missbrukshantering, Drogtestning
Medicinsk rådgivning
Koordinera och samverka med rehabiliteringsprocessens olika aktörer både externt och inom Falck
Leda rehabmöten med kundteamet inom Falck samt hos kundföretagen för att säkerställa att processen går framåt
Planering och samordning av rehabplaner som tas fram för att aktivt främja återgång i arbete
Motiverande samtal och psykosocialt stöd till individer i deras rehabiliteringsprocess
Vi söker dig som;
är minst legitimerad sjuksköterska, meriterande med utbildning till företagssköterska alt. distriktsköterska
har goda IT-kunskaper och förmåga och intresse av att leverera i digitala verktyg
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet av rehabiliteringsfrågor i relation till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, gärna från företagshälsovården eller konsultbolag
erfarenhet av projektledning/samordning ledning av arbete i team
koordinatorutbildning tex KI:s koordineringsinsatser, att koordinera sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen
För att trivas i rollen är du en självgående, strukturerad och målinriktad person som tar ett proaktivt ansvar för dina kunder. Du har en god kommunikativ förmåga, trivs med att samarbeta i team och kan anpassa dig när förutsättningarna ändras.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Självständigt arbete i en kompetent grupp med fantastiska kollegor
Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten är placerad i Halmstad men kan innehålla resor till enheten i Varberg och till kunder i Halland efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Malin Löfström på mail malin.lofstrom@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-30. Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Kyrkogatan 1 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Malin Löfström malin.lofstrom@falcksverige.se Jobbnummer
9971246