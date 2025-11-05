Sjuksköterska ref.nr. 121/25 Distriktssköterska hemsjukvård
2025-11-05
Nu söker vi en sjuksköterska inom hemsjukvården och särskilt boende. Vill du arbeta med god vård och omvårdnad där patientens behov står i centrum? Här arbetar vi nära varandra, och din kompetens som sjuksköterska är en viktig del i teamet som tillsammans skapar trygghet och kontinuitet i vården. Tillsammans gör vi vården trygg, nära och personcentrerad. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska möter du patienter både i deras hem och på särskilt boende. Du gör medicinska bedömningar, planerar och följer upp insatser och finns till hands när vårdbehov förändras. En viktig del av arbetet är att planera och samordna vården för patienter som kommer hem från sjukhus, så att övergången blir trygg och väl förberedd. Samtidigt tar du emot akuta vårdbehov i vardagen och gör kloka prioriteringar utifrån patientens situation.
Du arbetar tätt tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer och bidrar med handledning, stöd och kunskapsutbyte. Samverkan med läkare, hälsocentral och specialistsjukvård är en naturlig del av arbetet, där målet alltid är en sammanhållen och personcentrerad vård med hög kvalitet. Patientens delaktighet och trygghet är alltid utgångspunkten.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, göra skillnad och vara en del av något viktigt. För vi är övertygade om att tillsammans gör vi Kalix bättre.
Vi söker
Legitimation som sjuksköterska är ett krav, men vi välkomnar både nya och mer erfarna kollegor. Specialistutbildning inom vård av äldre eller psykiatri, eller specialistutbildning som distruktssköterska är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som bidrar till god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Vi söker dig som brinner för god vård och omvårdnad, som har ett genuint engagemang för människor och som kan se helheten även när tempot varierar. Du är flexibel, trygg i din yrkesroll och trivs med att samarbeta.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla hemsjukvården och de särskilda boendena i Kalix.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvård samt rehabilitering
Hemsjukvård
Särskilt boende
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning

Fast lön
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Tiina Patokoski tiina.patokoski@kalix.se 0923-65668
