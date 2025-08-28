Sjuksköterska ref. nr. 102/25 : Särskilt boende
Kalix kommun / Sjuksköterskejobb / Kalix Visa alla sjuksköterskejobb i Kalix
2025-08-28
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en sjuksköterska till särskilt boende. Trivs du med att arbeta med andra, är bra på att skapa relationer och har god sammarbetsförmåga? Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du i första hand för de äldre personernas omvårdnad och medicinska insatser. Varierande arbetsuppgifter som bland annat innefattar att ge god vård i livets slut, omvårdnadsmässiga och medicinska bedömningar och uppföljningar.
Du som sjuksköterska är den äldre personens ambassadör där du leder och planerar omvårdnadsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Du är även en del i teamet som bland annat innefattas av den äldre personen, anhöriga, vårdpersonal och övrig legitimerad personal.
Du planerar och lägger till stor del upp ditt arbete själv.
I omvårdnaden av personer med demens har vi ett nära samarbete med vår demenssjuksköterska, där BPSD är ett av våra verktyg.
Arbetet hos oss är meningsfullt i den bemärkelse att faktiskt få vara delaktig i att främja den äldre personens livskvalitet och hälsa och där små insatser kan göra stor skillnad. Då symtom hos äldre personer kan vara diffusa behöver du vara lyhörd för små förändringar. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor där våra olika kunskaper tas tillvara.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du ska vara ansvarstagande, tydlig, flexibel och självgående då du strukturerar ditt arbete och arbetar självständigt. Du är bärare av ett positivt arbetsklimat samt engagerad och lyhörd med ett gott och professionellt bemötande mot din omgivning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett intresse och förmåga att initiera framtida utveckling inom hälso- och sjukvård.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är även en fördel om du har kunskaper i det finska språket då det kan komma till nytta i arbetet.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Alla nyanställda sjuksköterskor/distriktssköterskor erbjuds en mentor, som ger nyanställda stöd och handledning.
Schemaläggningen görs i Time Care, vilket ger dig god möjlighet att kunna påverka din egen arbetstid.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Kalix kommuns socialförvaltning
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Tiina Patokoski tiina.patokoski@kalix.se 0923-65668 Jobbnummer
9480107