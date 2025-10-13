Sjuksköterska, psykosociala teamet, Ursvikens Hälsocentral, Ursviken
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2025-10-13
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
I Närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akutmottagningen, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt Primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans skall dessa verka för god och nära vård. Ursviken hälsocentral är en av fyra hälsocentraler i Skellefteå primärvårds norra område. Övriga enheter i norra området utgörs av Byske, Kåge och Morö Backe hälsocentraler med vilka vi har ett nära samarbete.
Ursvikens hälsocentral ligger cirka 1,5 mil utanför Skellefteå tätort i nya fräscha lokaler. Vi har bra bussförbindelser till centrum och ett stenkast från våra lokaler hittar du busshållplatsen.
Vi är en väl fungerande hälsocentral som präglas av ett öppet arbetsklimat och arbetsglädje där medarbetarna trivs med sina jobb och sina arbetskamrater. På enheten finns drygt 25 medarbetare som jobbar nära varandra oavsett yrkeskategori och vi välkomnar nya idéer, har en positiv anda och ställer alltid upp för varandra. Alla är måna om varandras arbetsmiljö och tillsammans för vi ständigt en dialog om hur den kan utvecklas och förbättras.
Vi hoppas du blir nyfiken på vad v har att erbjuda dig och kommer till oss med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang. Vi erbjuder dig ett jobb på en arbetsplats som växer och utvecklas.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du arbetar med psykosocial behandling både enskilt och i grupp. Du bedömer och behandlar lätt till måttlig psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna. Du arbetar individuellt med bedömningar och behandlingsinsatser men du arbetar också i team runt patienten tillsammans med andra professioner på hälsocentralen och inom basenheten, samt samverkar med andra verksamheter.
I dina arbetsuppgifter som sjuksköterska ingår det att vissa tider fungera som mottagningssköterska där du bland annat har telefonrådgivning, specialiserad mottagning och digitala vårdkontakter.
Vi erbjuder dig en god introduktion och handledning för att du på bästa möjliga sätt ska komma in i din yrkesprofession
Arbete på hälsocentral innebär dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande om du jobbat inom psykiatri eller har vidareutbildning inom psykiatri.
Vi söker dig som är flexibel, självständig och har förmåga att organisera samt planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för ditt arbete och har förmåga att driva processer framåt. För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar väl med andra.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
