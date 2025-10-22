Sjuksköterska, psykiatriska slutenvården avdelning S90 psykosvård
2025-10-22
Nyfiken på psykiatrin och psykosvård?
Vill du vara en del av en verksamhet som är modig och personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter.
Kliniken består av öppen- och slutenvård, en tillnyktringsenhet och en akutenhet. Utöver detta har vi mobila verksamheter; mobila öppenvårdsteamet och prehospital akutpsykiatrisk mobilitet (psykiatriambulans).
Våra sjuksköterskor vill utvecklas och kliniken har därför satsat på stärkt omvårdnadskompetens. Vi har senaste åren låtit våra sjuksköterskor ta ansvar och styra utvecklingen av omvårdnad och arbetar för att den senaste forskningen ska vara begriplig och användbar i vår kliniska vardag. Vi arbetar sedan en tid tillbaka utifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt, och vi ser hur vården har gått från ett mer traditionellt förhållningssätt till att drivas av en alltmer flexibel och person-centrerad vård där patientens upplevelse och behov alltid är vår utgångspunkt. Detta gör i sin tur att det vardagliga arbetet blir mer meningsfullt och utvecklande.
Som sjuksköterska hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och göra karriär inom kliniken. Du erbjuds både interna och externa utbildningar, till exempel bemötandeutbildning. Det finns även möjlighet till betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri - ett steg vi gärna stöttar dig i.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska till vår slutenvårdsavdelning s-90 med inriktning mot psykossjukdom, till exempel schizofreni och vanföreställningssyndrom. Här vårdas personer i olika faser av sin sjukdom - från nyinsjuknande till långvariga tillstånd ofta med samsjuklighet med andra tillstånd eller sjukdomar. Som sjuksköterska inom psykosvård har du en central roll i att både stabilisera och stötta patienten i sin återhämtningsprocess. Du har en arbetsledande roll i omvårdnads-arbetet, där relationen till patienten är grunden för att kunna möta individuella behov utifrån deras unika livssituation.
Du arbetar nära patienten och bygger trygga relationer genom samtal och närvaro - relationer som främjar tillit, delaktighet och återhämtning. Arbetet sker i team och du ansvarar för det dagliga omvårdnadsarbetet, vilket innefattar medicinhantering, deltagande i rond, rapportering och samverkan med andra vårdaktörer.
Vi arbetar kreativt och resursfokuserat, med patientens färdigheter i centrum. Vi använder tekniker, metoder, förhållningssätt, åtgärder och handlingar som har sin grund i olika kompetensområden. Här får du möjlighet att utvecklas, bidra och vara en viktig del i ett sammanhang där varje möte räknas.
Vi värdesätter ett gott arbetsklimat med fokus på respekt, trygghet och gemenskap. Vi arbetar fortlöpande med att skapa trygg och tillåtande arbetsmiljö där fokus ligger på kommunikation, reflektion och spegling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för att möta människor i utsatta livssituationer. Erfarenhet av psykiatrisk vård eller specialistsjuksköterskeexamen är meriterande, men inte avgörande - vi välkomnar även dig som är ny inom området. Med nyfikenhet, engagemang och viljan att göra det bästa för patienten kommer du att utvecklas tillsammans med oss.
Som ny sjuksköterska erbjuds du personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på avdelningen.
Du har förmåga att se både patientens behov och resurser. Du drivs av ett personcentrerat arbetssätt och värdesätter flexibilitet och kreativitet i omvårdnadsarbetet. Du trivs i en miljö där du får möjlighet att använda och utveckla dina personliga egenskaper och resurser, samtidigt som du bidrar till den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Arbetet innebär rotationsarbete.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
