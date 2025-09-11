Sjuksköterska, psykiatriska slutenvården, avdelning s-81
Nyfiken på psykiatrin?
Vill du vara en del av en verksamhet som är flexibel och personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper.
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, en tillnyktringsenhet och en akutenhet. Utöver detta har vi mobila verksamheter; mobila öppenvårdsteamet och prehospital akutpsykiatrisk mobilitet (psykiatriambulans). Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet.
Vi söker nu en sjuksköterska till vår slutenvårdsavdelning s-81 med inriktning mot affektiv sjukdom, planerad och akut ätstörningsvård, planerade inläggningar och SI - Självvald Inläggning.
Vårdtiderna på vår avdelning varierar vilket gör att arbetet består av allt från akutsjukvård till planerade inläggningar. Patienterna har främst psykiatrisk problematik men somatisk samsjuklighet är vanligt förekommande vilket gör att medicintekniska moment är en del av det dagliga arbetet.
Som sjuksköterska har du en central och arbetsledande roll på avdelningen, där du ansvarar för de dagliga arbetsuppgifterna och för att leda omvårdnadsarbetet. Utöver huvudsakliga arbetsuppgifter så som läkemedelshantering, deltagande i rond, rapportering och social planering i samverkan med externa aktörer, fokuseras en stor del av arbetet på att stödja och arbeta nära patienten i deras individuella omvårdnadsbehov.
Arbetet är kreativt, vi jobbar nära patienten och utgår ifrån dennes resurser och färdigheter. Vi arbetar sedan ett par år tillbaka utifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt, och vi ser hur vården har gått från ett mer traditionellt förhållningssätt till att drivas av en alltmer flexibel och personcentrerad vård där patientens upplevelse och behov alltid är vår utgångspunkt. Detta gör i sin tur att det vardagliga arbetet blir mer meningsfullt och utvecklande.
Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt och mycket engagerat team där du som sjuksköterska har ett nära samarbete med läkare, skötare, kurator och arbetsterapeut.
Vi värdesätter ett gott arbetsklimat med fokus på respekt, trygghet och gemenskap. Vi arbetar fortlöpande med att skapa trygg och tillåtande arbetsmiljö där fokus ligger på kommunikation.
Utveckling - Våra sjuksköterskor vill utvecklas och kliniken har därför satsat på stärkt omvårdnadskompetens. Vi har senaste åren låtit våra sjuksköterskor ta ansvar och styra utvecklingen av omvårdnad och arbetar för att den senaste forskningen ska vara begriplig och användbar i vår kliniska vardag.
Som sjuksköterska finns många möjligheter att utvecklas och göra karriär inom kliniken. Du erbjuds som anställd både interna och externa utbildningar. Du har som sjuksköterska möjlighet att via arbetsgivaren få betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri, med ett extra lönepåslag efter färdig utbildning.
Som ny sjuksköterska erbjuds du personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på avdelningen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller specialistsjuksköterskeexamen ses som meriterande, men vi uppmuntrar även dig utan psykiatrisk erfarenhet att söka. Med rätt nyfikenhet och en vilja att göra det bästa för patienten, kommer du att utvecklas och lära tillsammans med oss! Som ny sjuksköterska erbjuds du personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på avdelningen.
Vi söker dig som har förmåga att se både patientens behov och resurser. Du drivs av ett personcentrerat arbetssätt och värdesätter flexibilitet och kreativitet i omvårdnadsarbetet. Du trivs i en miljö där du får möjlighet att använda och utveckla dina personliga egenskaper och resurser, samtidigt som du bidrar till den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Arbetet innebär rotationstjänstgöring.
Har du frågor om tjänsten, eller vill du hospitera i vår slutenvård? Ring eller maila rekryteringsansvarig Oskar Bäck alternativt vårdenhetschef Therese Nilsson, kontaktuppgifter finns i informationen nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Linköping Kontakt
Rekryteringsansvarig Oskar Bäck oskar.back@regionostergotland.se Jobbnummer
9503180