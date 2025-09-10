Sjuksköterska, psykiatriska slutenvården, avd S91/tiillnyktringsenheten
2025-09-10
Nyfiken på beroendevård?
Vill du vara en del av en verksamhet som är flexibel och personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper.
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, en tillnyktringsenhet och en akutenhet. Utöver detta har vi mobila verksamheter; mobila öppenvårdsteamet och prehospital akutpsykiatrisk mobilitet (psykiatriambulans). Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet.
Avdelning S91 är en allmänpsykiatrisk avdelning med beroendesjukvård som huvudinriktning. Här vårdas huvudsakligen personer som behöver behandling för alkoholabstinens. Arbetet omfattar både bedömning av abstinenssymtom och långsiktig planering för att stödja en varaktig nykterhet och drogfrihet.
På tillnyktringsenheten (TNE) vårdas personer som är i behov av medicinskt övervakad tillnyktring. Enheten bedrivs som öppenvård dit patienter kommer både planerat och akut.
Somatisk samsjuklighet är vanligt, vilket innebär att medicintekniska moment ingår i det dagliga arbetet. Vi bedömer och behandlar abstinens i akut skede, där bedömning av vitalparametrar och klinisk skattning är grundläggande för medicinsk behandling. Beroendesjukdom är en kronisk sjukdom som präglas av perioder av remission och återfall, och som kan behandlas både akut under abstinensfasen och långsiktigt för att förebygga återfall. Behandlingarna är ofta en kombination av psykosocialt stöd och läkemedel, vilket kräver ett nära samarbete med bland annat beroendemottagningen och kommunen.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central och arbetsledande roll på avdelningen och TNE, där du ansvarar för de dagliga arbetsuppgifterna och för att leda omvårdnadsarbetet. Utöver huvudsakliga arbetsuppgifter så som medicindelning, deltagande i rond, rapportering och social planering, fokuseras en stor del av arbetet på att stödja och arbeta nära patienten i deras individuella omvårdnadsbehov.
Ditt arbete är mångfacetterat och möjliggör en hög grad av egen kreativitet, då vi alltid strävar efter att anpassa omvårdnaden efter varje patients specifika förutsättningar, resurser och färdigheter. Du arbetar tillsammans med patienten för att identifiera deras styrkor och stödja dem i att hantera de utmaningar som kommer med beroendesjukdom. Detta innebär att du ofta behöver hitta individuella lösningar för att möta patientens behov på bästa sätt.
Arbetsledarrollen innebär också att du har ansvar för att koordinera och samarbeta med andra yrkesgrupper inom vårdteamet för att säkerställa att patienten får en helhetsinriktad och kontinuerlig vård. Detta samarbete sker inte bara inom avdelningen utan också i relation till externa aktörer. Sammanfattningsvis är arbetet både utmanande och givande, där din förmåga att leda och anpassa vårdinsatser efter varje patients unika behov är centralt.
Vi värdesätter ett gott arbetsklimat med fokus på respekt, trygghet och gemenskap. Vi arbetar fortlöpande med att skapa trygg och tillåtande arbetsmiljö där fokus ligger på kommunikation.
Utveckling - Våra sjuksköterskor vill utvecklas och kliniken har därför satsat på stärkt omvårdnadskompetens. Vi har senaste åren låtit våra sjuksköterskor ta ansvar och styra utvecklingen av omvårdnad och arbetar för att den senaste forskningen ska vara begriplig och användbar i vår kliniska vardag.
Vi arbetar sedan en tid tillbaka utifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt, och vi ser hur vården har gått från ett mer traditionellt förhållningssätt till att drivas av en alltmer flexibel och personcentrerad vård där patientens upplevelse och behov alltid är vår utgångspunkt. Detta gör i sin tur att det vardagliga arbetet blir mer meningsfullt och utvecklande.
Alla medarbetare som arbetar inom beroendeenheterna utbildas i Motiverande Intervju (MI) som ett verktyg att använda i samtal med patienten. Du erbjuds som anställd både interna och externa utbildningar. Du har också möjlighet att få betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri via arbetsgivaren, med ett extra lönepåslag efter färdig utbildning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller specialist-sjuksköterskeexamen ses som meriterande, men vi uppmuntrar även dig utan psykiatrisk erfarenhet att söka. Med rätt nyfikenhet och en vilja att göra det bästa för patienten, kommer du att utvecklas och lära tillsammans med oss! Som ny sjuksköterska erbjuds du personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på avdelningen.
Vi söker dig som har förmåga att se både patientens behov och resurser. Du drivs av ett personcentrerat arbetssätt och värdesätter flexibilitet och kreativitet i omvårdnadsarbetet. Du trivs i en miljö där du får möjlighet att använda och utveckla dina personliga egenskaper och resurser, samtidigt som du bidrar till den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhet.
Du har ett helhetsperspektiv där både somatisk och psykiatrisk kompetens är viktig, och du lockas av ett varierat arbete som omfattar både öppenvårdsarbete via TNE och akut psykiatrisk/beroendemedicinsk slutenvård.
Ansökan och anställning
Arbetet innebär rotationstjänstgöring.
Har du frågor om tjänsten, eller vill du hospitera i vår slutenvård? Ring eller maila rekryteringsansvarig Oskar Bäck alt vårdenhetschef Camilla Ringholm, kontaktuppgifter finns i informationen nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
