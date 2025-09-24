Sjuksköterska Psykiatriska kliniken Unga vuxna, Skellefteå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2025-09-24
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå i Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken består av ca 250 medarbetare. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård, samt psykiatrisk tvångsvård. Öppenvården består av en Jour- och bedömningsenhet, där ätstörningsverksamhet och SPOT-verksamheten ingår, två vuxenmottagningar med målgrupp 26 år och uppåt, mottagningen Unga vuxna med målgrupp 18-25 år samt en medicinsk enhet, MBT-team och ett äldre-team. Slutenvården består av en allmänpsykiatrisk vårdavdelning samt en beroendeavdelning med tillhörande tillnyktringsenhet. Till beroendevården hör även öppenvårdsmottagning, LARO-mottagning samt ett dubbeldiagnosteam.
Hos oss är det viktigt att vi trivs tillsammans och känner glädje på jobbet. Frågor som arbetsmiljö, kompetensutveckling och utveckling av vården är ständigt aktuella och prioriterade frågor där målet är att alla får känna delaktighet och där varje enskild medarbetare har en betydelsefull roll.
Vill du arbeta i en verksamhet där du är viktig och har möjlighet att göra skillnad samt där dina kunskaper och ditt engagemang tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för patienten och dess anhöriga.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Vi söker nu en sjuksköterska till mottagningen för Unga vuxna. Vi möter patienter mellan 1825 år med psykisk ohälsa som behöver specialistpsykiatriska insatser. Vi möter och behandlar också patienter med beroendeproblematik.
I ditt arbete som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med bedömning och kartläggning av vårdbehov och insatser, både individuellt och i team. Behandlande samtal är en stor del av arbetet. Att stärka patientens resurser, arbeta förebyggande samt viss samordning med andra samhällsaktörer och övriga vårdgrannar är en naturlig del i arbetet. Inkludera familj och anhöriga i de fall där det är lämpligt. Även viss medicindelning, uppföljning och provtagning ingår. Möjlighet finns också att vara delaktig i patientflödet på mottagningen.
På mottagningen arbetar vi tillsammans i många olika yrkeskategorier; läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare och sjuksköterskor samt medicinska sekreterare med gemensam målsättning att stärka patienterna och förhoppningsvis förbättra deras livskvalité.
Vill du arbeta i en verksamhet där du är viktig och har möjlighet att göra skillnad samt där dina kunskaper och ditt engagemang tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för patienten och dess anhöriga är detta verksamheten för dig.Kvalifikationer
Leg. Sjuksköterska. Vidareutbildning inom psykiatri samt erfarenhet är meriterande. Därför ser vi att sökande med grundkompetens har en vilja att vidareutbilda sig inom psykiatri.
Värdefulla egenskaper hos dig är att du är trygg, och med en beslutsamhet och reflekterande hållning utför ditt arbete med noggrannhet. Förmåga att arbeta både självständigt och i team är en förutsättning då vi tar vara på enskild kompetens och sammanfogar den i teamet med patienten i fokus.
Du är intresserad av förbättringsarbete och du har en strategisk förmåga att möta de förväntningar som ställs inom en verksamhet i ständig utveckling.
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad inskolning utifrån dina behov, där vi håller kontinuerlig uppföljning efter introduktionsperioden. Vi vill att alla ska känna sig trygga i sin arbetsroll och kommer att göra vad som krävs för att du ska känna dig trygg. Vi har därför på kliniken ett eget mentorprogram där vi utser en erfaren sjuksköterska som blir mentor för dig som nyanställd.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Registerkontroll är obligatoriskt inför eventuell anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Fredrik Bergman fredrik.bergman@regionvasterbotten.se 0910-71000 Jobbnummer
9525114