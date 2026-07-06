Sjuksköterska, Psykiatrisk klinik, södra Lappland
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland / Sjuksköterskejobb / Lycksele Visa alla sjuksköterskejobb i Lycksele
2026-07-06
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland i Lycksele
, Storuman
, Vilhelmina
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Som medarbetare i Region Västerbotten och södra Lappland får du ett arbete som både utmanar dig och ger mening i vardagen. Här får du vara med och göra skillnad för andra.
Psykiatrisk klinik Södra Lappland är en öppenvårdsmottagning med samtliga diagnosgrupper. Slutenvårdsplatser finns i Skellefteå och Umeå. I verksamheten är vi cirka 45 medarbetare, de flesta av oss finns på Lycksele sjukhus, vi har även medarbetare på andra orter i södra Lappland. På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och vi använder oss ofta av digitala kommunikationsverktyg.
Du får möta patienter som befinner sig i olika situationer i livet och du får tid att lära känna dem. Arbetsuppgifterna som ofta varierar kommer att ge dig en bred kompetens. Vi har långa avstånd mellan våra verksamheter, men det hindrar oss inte från att ha nära samarbeten med korta beslutsvägar. Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Det finns en lyhördhet för varje enskild medarbetares engagemang och drivkrafter. Vi värdesätter vikten av att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. På så vis får du möjlighet att växa i din roll.
Här utvecklas vi alltid framåt och det finns goda möjligheter till att forma sin egen roll och arbetsidentitet utifrån evidens.
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vårt arbetssätt och säkerställa att vi ger rätt insats till rätt patient i rätt tid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss arbetar du både självständigt och som en del i ett multiprofessionellt team. Som sjuksköterska hos oss kommer du i huvudsak att jobba som mottagningssjuksköterska där triagering, telefonrådgivning till vårdgrannar och planering av insatser ingår. Du ansvarar för läkemedelshantering, uppföljning vid farmakologisk behandling, provtagning samt samtal utifrån patientens behov. Du bistår med den somatiska kunskapen samt bidrar med ett helhetsperspektiv på det medicinska, somatiska, sociala och psykiatriska området.Kvalifikationer
För det här jobbet behöver du vara legitimerad sjuksköterska med ett intresse för psykiatri. Om du är specialistsjuksköterska inom psykiatri eller tidigare har arbetat inom psykiatrisk öppen- och/eller slutenvård är det meriterande. Du ska behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Samarbetsförmåga och flexibilitet är värdefulla egenskaper, liksom intresse för utvecklingsarbete. Du har en god kommunikationsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Snarast enligt överenskommelse, upphör: 2027-02-28 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
921 82 LYCKSELE Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Kontakt
Vårdförbundet
Beatrice Nystedt beatrice.nystedt@regionvasterbotten.se 095039629 Jobbnummer
9993037