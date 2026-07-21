Sjuksköterska/Psykiatrisjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagningen Hylte
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Hylte Visa alla sjuksköterskejobb i Hylte
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Vi söker dig som vill arbeta på en välfungerande allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning där du ingår i ett härligt och engagerat mindre team. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i en god arbetsmiljö. Låter detta som något för dig? Välkommen att söka tjänsten!Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är det du, som tillsammans med övriga teammedlemmar, ser till att patienterna får optimal vård. Arbetsuppgifterna består av psykiatrisk omvårdnad, samtalsbehandling, telefonrådgivning, läkemedelsuppföljning/hantering, uppföljningar och bedömningar, samt samverkan med kommun och vårdgrannar.
Arbetstider är förlagda måndag till fredag, kl. 8-16.30. För dig som önskar finns det möjlighet till daglig samåkning från Halmstad och via orter utmed väg 26 (Nissastigen) samt Smålandsstenar.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin leds av en förvaltningschef, verksamhetschefer samt avdelningschefer.
Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. Vuxenpsykiatrimottagningen i Hylte har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, kurator och medicinsk sekreterare på heltid, samt läkare på deltid via videolänk. Mottagningen präglas av stor framåtanda och använder digitala lösningar för att skapa god tillgänglighet, trots geografiska avstånd, till mottagningar med bredare utbud.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande, likaså erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Då det förekommer resor i arbetet är det ett krav med körkort B.
Du är intresserad av psykiatri och har trygghet i rollen som sjuksköterska. Teamets utformning kräver en stabil och flexibel medarbetare. Som person motiveras du av att ständigt förbättra verksamheten med patientens bästa som viktigaste utgångspunkt. Du har god samarbets-och initiativförmåga, arbetar såväl självständigt som i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till den 21 augusti.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland här.Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Odengatan 1 (visa karta
)
314 21 HYLTEBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Tove Ståhl Kjellberg, Vårdförbundet 034-657128 Jobbnummer
10008068