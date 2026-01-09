Sjuksköterska/ Psykiatrisjuksköterska till Hällans hälsocentral, Öjebyn
2026-01-09
Hällans hälsocentral är en innovativ och framåtblickande arbetsplats där vi vågar prova nya arbetssätt för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter. Vi är centralt belägna och har cirka 10 600 listade medborgare. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära varandra och med stort fokus på utveckling och samarbete.
Vi söker
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska med genuint intresse för psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har erfarenhet inom kliniskt arbete inom psykiatri mot psykisk ohälsa och/eller beroendetillstånd, samt om du är psykiatrisjuksköterska eller vårdsamordnare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic samt telefonrådgivning via TeleQ. Erfarenhet och kompetens inom behandlingsarbete, exempelvis KBT, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du har en god samarbetsförmåga då du är lyhörd och kan anpassa dig till andra. Du är stabil och strukturerad i ditt arbetssätt, du behåller lugnet i stressade eller pressande situationer och du ser alltid till att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det viktigt att du är bra på att kommunicera med andra, du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrande förutsättningar.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska i teamet har du en central roll och bidrar till teamet med kontinuitet, stöd och tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa. Du arbetar med kartläggningar och bedömningar och ger råd samt gör medicinska bedömningar, både självständigt och i team.
Arbetet som sjuksköterska i vårt psykosociala team är stimulerande, utmanande och utgör navet för verksamheten. Du arbetar som koordinator och ger råd samt gör medicinska bedömningar, både självständigt och i team. Du har ett nära samarbete med psykolog, läkare, KBT-behandlare och samverkar med övriga yrkesgrupper på hälsocentralen och andra vårdaktörer. Arbetet omfattar även arbete i Cosmic samt telefonrådgivning, vilket är centrala och viktiga delar av uppdraget.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid är förlagd till dagtid, måndag - fredag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Annsofie Nilsson annsofie.nilsson@norrbotten.se 091176959 Jobbnummer
9676224